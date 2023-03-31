«Норникель» продаст в Азии не выкупленную европейскими клиентами продукцию

Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что российская горно-металлургическая компания планирует реализовать не выкупленные европейскими клиентами объемы продукции на рынке Юго-Восточной Азии. По его словам, компания не останется без рынков сбыта, несмотря на позицию европейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Потанин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем бороться, чтобы сохранить свои позиции на этих рынках. Не будем капризничать и вести себя как ссорящиеся дети в песочнице. Но все, что не будут брать наши традиционные партнеры, мы поставим на рынки Юго-Восточной Азии и в другие страны мира, используя уже подготовленные логистические цепочки»,— сказал господин Потанин журналистам во время посещения строительной площадки «Серной программы» на Надежинском металлургическом заводе (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что европейские клиенты заинтересованы в металле «Норникеля». «Он качественный, логистически доступный, но в силу известных обстоятельств некоторые компании принимают решение не покупать наш металл из-за эмоциональной оценки текущей ситуации»,— сказал бизнесмен. По его словам, некоторые отказываются от уже действующих контрактов «себе во вред».

По данным за 2021 год, европейский рынок обеспечил половину выручки «Норникеля» — 53%. Доля Азии составила 27%, США и Южной Америки — 15%. В 2022 году, следует из данных компании, доля Европы снизилась до 47%, а доля Азии выросла до 31% (выручка от американского рынка осталась на уровне 15%).

Летом 2022 года Владимир Потанин говорил, что альтернативная цепочка поставок строится через порт Танжер в Марокко. Это направление позволило перенаправлять продукцию компании в Китай и на рынок Юго-Восточной Азии. Прежде основная продукция «Норникеля» поставлялась из Мурманска на европейский рынок.

Лусине Баласян