Никель выплавляется по плану

«Норникель» не собирается существенно сокращать выпуск никеля в 2023 году, рассчитывая продать весь произведенный металл, в том числе за счет роста поставок в Китай. По мнению экспертов, цена на никель в этом году может вновь протестировать уровень $30 тыс. за счет открытия экономики Китая и ожидания роста потребления металла в сегменте нержавеющей стали и производства аккумуляторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»

Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ Предприятие Заполярного филиала ГМК «Норильский никель»

Фото: Михаил Кичанов, Коммерсантъ

«Норникель» планирует сократить производство никеля в 2023 году, но в меньшем объеме, чем ожидалось. Компания в этом году намерена произвести 204–214 тыс. тонн металла, что немного ниже прогнозов производства, которые давались на 2022 год (205–215 тыс. тонн) и фактического исполнения этих прогнозов (218,7 тыс. тонн). По данным агентства Bloomberg, «Норникель» предупреждал своих клиентов о планах снизить производство никеля на 10% на фоне профицита и отказа европейских компаний от закупок российского металла. Кроме никеля компания не исключает снижения выпуска и других металлов из своего портфеля: меди, палладия и платины.

В опубликованном 24 января операционном отчете компании говорится, что выпуск готовой продукции в 2023 году незначительно сократится из-за ремонта ПВП-2 (печи взвешенной плавки) Надеждинского металлургического завода.

Хотя геополитические риски и сохранят влияние на операционную деятельность компании, «Норникель» намерен продать весь металл, который будет произведен.

«Мы в целом считаем, что рынок нормальный, особенно по никелю, цена которого держится стабильно. Поэтому мы считаем, что произведем объемы, близкие к 2022 году, это тоже будет продано. Может быть, единственное — больше будет доля Китая. Но это (рост доли Китая.— “Ъ”) в любом случае будет происходить»,— говорил журналистам старший вице-президент компании Сергей Степанов.

Сергей Степанов, старший вице-президент «Норникеля», 24 января: «Рынок по никелю нормальный, цена держится стабильно, поэтому мы считаем, что, если произведем объемы, близкие к 2022 году, они будут проданы».

По словам топ-менеджера, рост доли Китая связан с тем, что внутри рынка никеля происходит перераспределение спроса от производства нержавеющей стали к выпуску аккумуляторов. «У нас становится чуть больше китайских контрактов, азиатских контрактов, именно с производителями аккумуляторов. Причем не менее 70% перемен вызваны не политической ситуацией, а изменением источников спроса. Какие-то сегменты стабильны, какие-то сегменты растут, и мы активно пытаемся менять ассортимент продукции»,— отметил он.

В ноябрьском обзоре металлов «Норникеля» говорится об увеличении прогноза профицита никеля со 109 тыс. тонн в 2022 году до 110 тыс. тонн в 2023 году. Общее производство металла увеличится на 8%, до 3,45 млн тонн, а потребление — на те же 8%, до 3,34 млн тонн. Избыток вновь будет заметен в основном в сегменте низкосортного материала, хотя распространится и на высокосортный никель, используемый в аккумуляторах.

Текущая цена на никель на LME составляет $28,5 тыс. за тонну, но, по мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, может протестировать в этом году уровень $30 тыс. за тонну.

Аналитик говорит, что спрос на никель в Китае продолжит расти на среднесрочном горизонте на 3–4% в год, при этом сектор нержавеющей стали обеспечивает около 70% спроса на никель. В свою очередь, спрос на нержавеющую сталь в Китае будет обеспечен большими инвестициями в строительном секторе, так как китайское правительство планирует перемещение около 500 млн жителей из сельских районов в города в рамках стратегии «двойной циркуляции», отмечает господин Красноженов. Кроме того, спрос на никель растет со стороны сектора зеленой энергетики, в том числе для аккумуляторов электромобилей.

Прогноз производства «Норникеля» на 2023 год отражает нормализованный уровень производства, скорректированный на запланированные ремонты, комментирует Борис Красноженов, а рост производства по основным металлам в 2022 году был связан с низкой базой для сравнения в 2021 году, когда на ряде активов компании произошли аварии.

Евгений Зайнуллин