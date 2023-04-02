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Коммерсантъ FM
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Атомная дипломатия водоизмещением 75 000 тонн

Франция уточняет контуры своей военной программы

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню дал интервью французским журналистам, в котором рассказал о программе перевооружения, обещанной президентом Эмманюэлем Макроном. Новый военный бюджет, который превысит €400 млрд, скоро поступит на утверждение парламента. Военные действия в Европе заставляют Париж вооружаться, но первый бой правительству придется принять в Национальной ассамблее, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе (февраль 2023 года)

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе (февраль 2023 года)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе (февраль 2023 года)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В конце января президент Эмманюэль Макрон, глава страны и верховный главнокомандующий, выступил на авиабазе Мон-де-Марсан с обращением к военным. Он пообещал им оружие, деньги, социальные программы — все необходимое для того, чтобы французская армия была готова к возможному «конфликту высокой интенсивности» наподобие того, что происходит на Украине. Ради этого президент Франции намерен пересмотреть военный бюджет в сторону повышения.

Расходы, предусмотренные прошлым бюджетом на 2019–2025 годы в размере €295 млрд, должны будут возрасти не менее чем на треть и составят в 2024–2030 годах примерно €413 млрд.

Министр обороны Себастьен Лекорню, с прошлого мая находящийся на посту штатского главы вооруженных сил,— один из тех, кто должен теперь обеспечить прохождение рекордных цифр через парламент. Поэтому его разговор с журналистами — своеобразная артподготовка к политическому наступлению.

«С возвращением войны в Европу нам необходимо готовить Францию к необходимости противостоять новым угрозам»,— говорит Себастьен Лекорню, объясняя, каковы будут главные направления финансирования.

Среди них прежде всего модернизация сил ядерного сдерживания, а также повышение способности французской армии действовать вне национальной территории, на самых отдаленных театрах военных действий, чтобы поддерживать союзников и защищать спокойствие «заморских территорий».

Их немало — как департаментов и регионов (Гваделупа, Гвиана, Реюньон, Мартиника и Майотта), так и «сообществ» (Французская Полинезия, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна). Они расположены в Карибском море, Индийском океане, в Южной Америке, у берегов Канады. От колониальной империи современная Франция унаследовала огромный морской театр, за которым надо внимательно надзирать, чтобы он при случае не превратился в театр военных действий.

Поэтому большое внимание в новой программе вооружений уделено развитию военно-морских сил, в том числе строительству атомных подводных лодок и нового авианосца, которому предстоит сменить состоящий ныне на вооружении флагман французского флота Charles de Gaulle.

Как обещает господин Лекорню, это будет настоящее вместилище «технологий и человеческого мастерства водоизмещением 75 тыс. тонн». Для корабля выбраны атомные двигатели, чтобы обеспечить ему неограниченную дальность передвижения. Он должен быть спущен на воду в 2036–2037 годах и войдет в строй в 2038-м: «Есть только две страны в мире, которые способны строить атомные авианосцы,— американцы и мы».

Министр обороны напомнил о том, что союзников по НАТО объединяют многие программы, например разработка самолета нового поколения FCAS. Проект европейского комплекса взаимосвязанных систем воздушного боя Future Combat Air System вместе с Францией ведут Германия и Испания. Но свои основные вооружения Франция производит самостоятельно, не прибегая к закупкам у основных мировых продавцов оружия — Вашингтона, Пекина или Москвы.

Военная промышленность развивается на собственной основе и с этой точки зрения деньги на вооружение будут потрачены внутри страны, а не уйдут к зарубежным производителям, отметил министр.

И конечно, страна не окажется в ситуации, когда она не сможет распоряжаться собственным военным потенциалом без юридического согласия третьих сил, что недавно испытала на себе Германия, не получившая разрешения на реэкспорт швейцарских снарядов к своим зенитным самоходным установкам Gepard.

Франция поставит украинской армии (как уточнил Себастьен Лекорню, в ближайшие недели) ракетные установки ПВО среднего радиуса действия SAMP/T Mamba. Эти зенитные ракетные комплексы, по словам министра, способны «защитить как поле боя, так и мирных жителей... создав огромный защитный купол вокруг городской агломерации, такой как Киев».

Широкомасштабные военные действия с участием французских военных в Европе пока остаются фантастикой, а вот бои местного значения начнутся для правительства очень скоро, когда проект бюджета поступит в Национальную ассамблею и Сенат. Особенно трудным будет обсуждение в нижней палате, которая не готова простить премьер-министру и президенту силовое решение дебатов вокруг пенсионной реформы.

Элизабет Борн уже 11 раз приводила в действие конституционную поправку 49.3, позволяющую обойтись без голосования. Последнее по времени решение о пенсионной реформе, которое стоило популярности и правительству, и Эмманюэлю Макрону, до сих пор оспаривается на улицах французских городов.

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Конечно, обозреватели ссылаются на Генри Киссинджера, хвалившегося одним из американских морских гигантов: «100 тыс. тонн дипломатии», но левые депутаты, несомненно, зададут вопрос, можно ли найти лучшее применение тем €10 млрд, в которые обойдется строительство нового авианосца. У будущего флагмана еще нет имени, честь назвать его принадлежит президенту. В связи с этим публикацию интервью в газете Le Parisien сопроводили карикатурой, на которой у Эмманюэля Макрона спрашивают: «Как назовут будущий авианосец?» «Мы думали назвать его “49.3” — за мощную разрушительную силу»,— отвечает президент.

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