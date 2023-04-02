СМИ: спутники показывают высокий уровень активности на главном ядерном комплексе КНДР

Высокий уровень активности зафиксирован на полигоне в Йонбене, главном ядерном комплексе КНДР, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на данные проекта 38 North. По его информации, на объекте близки к завершению испытания легководного реактора (ELWR).

Как пишут СМИ, на полигоне строится новое вспомогательное здание. Согласно спутниковым снимкам за 3 и 17 марта, там также были сделаны выбросы воды из системы охлаждения ELWR, что, по мнению аналитиков, говорит о его скором переходе в рабочее состояние.

Спутниковые снимки также показывают, что реактор мощностью 5 МВт продолжает работать. Кроме этого, рядом с заводом по обогащению урана началось строительство нового объекта, что может расширить его производительность.

На текущей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын поручил расширить производство материала для ядерного оружия. Сегодня, 2 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором Пхеньян напомнил, что обладает ядерным оружием. Комментарии опубликованы на фоне прошедших учений США и Южной Кореи, а также анонса их новых маневров.

Страны в июне планируют провести крупнейшие в истории объединенные военные учения на фоне празднования в нынешнем году 70-летия их альянса. В них будут задействованы ВВС, ВМС и пехота. Учения будут включать боевые стрельбы и полевые тренировки. Во время прошлых учений Пхеньян активизировал работу по запуску ракет, в том числе «имитируя ядерные взрывы».

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Олеся Павленко