ЦТАК: США и их союзники не должны забывать, что КНДР обладает ядерным оружием

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, госагентство КНДР) выпустило комментарий на серию прошедших и запланированных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян напомнил, что обладает ядерным оружием.

«США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями, а наш народ и армия не знают пустых слов»,— говорится в комментарии ЦТАК (цитата по южнокорейскому агентству «Рёнхап»). По мнению Пхеньяна, «совершенно очевидно, как будут использоваться ядерные вооружения», если средства сдерживания не действуют.

США и Южная Корея в июне планируют провести крупнейшие в истории объединенные военные учения на фоне празднования в этом году 70-летия альянса двух стран. В них будет задействованы ВВС, ВМС и пехота. Учения будут включать боевые стрельбы, полевые тренировки. При прошлых учениях Пхеньян активизировал работу по запуску ракет, в том числе «имитируя ядерные взрывы».

О напряженности в регионе — в материале «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Леонид Уварчев