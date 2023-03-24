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Коммерсантъ FM
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Корейский кризис переходит в подводный режим

Пхеньян испытал новое оружие, напугав соседей

В ответ на масштабные американо-южнокорейские военные учения КНДР активизировала ракетные пуски, а также испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерный боезаряд. В ООН отмечают, что ситуация на полуострове «продолжает развиваться в неправильном направлении». Эксперты же предупреждают, что все это и на безопасности России может сказаться негативно.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

КНДР успешно испытала новую модель подводного беспилотника, способного нести ядерную боеголовку. Аппарат с говорящим названием Haeil («Цунами») якобы способен вызывать у вражеского берега именно такое явление природы, да еще и радиоактивное. По данным северокорейского информационного агентства ЦТАК, дрон, оснащенный неядерным «учебным» боезарядом, курсировал по овальной траектории на глубине 80–150 метров в Японском море в течение почти 60 часов. До этого КНДР запустила в сторону Японского моря четыре крылатые ракеты серии Hwasal («Стрела»), также способные нести ядерный заряд. Пхеньян назвал эти пуски ответом на масштабные военные учения, проводимые в последние недели Южной Кореей и США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, лично руководивший испытаниями, судя по всему, остался ими доволен. «Через укрепление военного союза и расширение военных учений в регионе они (Южная Корея и США.— “Ъ”) понесут больше потерь, чем получат выгоды, а также столкнутся с большой угрозой»,— заявил он. И выразил надежду на то, что, узнав о новом северокорейском оружии, «американские империалисты» и «южнокорейские марионетки» впадут в отчаяние.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль действительно был крайне недоволен.

«Северная Корея с каждым днем совершенствует свое ядерное оружие и проводит ракетные провокации с беспрецедентной интенсивностью»,— заявил он (цитата по южнокорейскому информагентству «Рёнхап»).

Юн Сок Ёль обещал позаботиться о том, чтобы «Северная Корея заплатила за свои безрассудные провокации», и заявил о намерении продолжать укреплять военное сотрудничество с США и Японией.

Внешние наблюдатели разошлись во мнениях о происходящем. В Китае сочли, что в обострении ситуации на полуострове виноваты Вашингтон и Сеул, и призвали их отказаться от планов продолжения маневров. «Вчера США и Южная Корея объявили о продолжении военных учений в июне — они должны прекратить подливать масла в огонь, как можно скорее вернуться на путь политического урегулирования и приложить необходимые усилия для сглаживания противоречий и возобновления диалога»,— заявили в МИД КНР.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление, «выражая озабоченность в связи с ситуацией на Корейском полуострове» и «настойчиво призывая все заинтересованные государства проявлять спокойствие и сдержанность». «Американская сторона должна реальными действиями ответить на правомерные и рациональные озабоченности северокорейской стороны и создать условия для возобновления диалога»,— говорится в документе.

Россия и Китай, как подчеркивается в нем далее, «неизменно настаивают на необходимости обеспечения мира и стабильности на (Корейском.— “Ъ”) полуострове, включая осуществление его денуклеаризации».

США и Япония, в свою очередь, подвергли критике ракетные испытания КНДР, обсудив на уровне военных «исходящие от ракетной и ядерной программы Пхеньяна угрозы». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом заявил журналистам, что «на данный момент нет никаких признаков или информации, которые заставили бы США считать, что какой-то реальный удар со стороны Северной Кореи неминуем». «Но мы внимательно наблюдаем и отслеживаем происходящее, насколько это возможно»,— заверил он.

Пхеньян бросил вызов Америке в Тихом океане

Ранее главы МИДов стран G7 и руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в совместном заявлении потребовали от Северной Кореи «полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от своего ядерного оружия и существующих ядерных программ». «Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия,— говорится в документе.— Призываем КНДР вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея».

Тем временем в ООН предупредили, что обстановка в регионе и вокруг него деградирует. «Ситуация на Корейском полуострове продолжает развиваться в неверном направлении, напряженность продолжает расти без каких-либо ограничителей»,— посетовал помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича, появление новых средств доставки ядерного оружия у КНДР не может не вызвать ответной реакции США и их союзников. «Можно предположить, что основной акцент будет сделан на создание потенциала упреждающего удара, включающего в себя разведывательные и ударные возможности. Параллельно с этим продолжатся мероприятия по укреплению противолодочных и противовоздушных возможностей»,— заявил эксперт в беседе с “Ъ”. И отметил: «Соответственно, все соответствующие потенциалы, несмотря на свой региональный характер, теоретически могут представлять угрозу и для российских сил и средств, в том числе ядерного сдерживания, развернутых на Дальнем Востоке».

Елена Черненко

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