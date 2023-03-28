КНДР провела имитацию ядерного взрыва и испытания подводного ядерного беспилотника

Северная Корея подтвердила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря 27 марта. Пхеньян объяснил это имитацией ядерного взрыва. Кроме того, КНДР с 25 по 27 марта вновь проводила испытания подводного ядерного беспилотника, передает «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

О запуске двух баллистических ракет накануне, 27 марта, сообщали японские и южнокорейские военные. Пхеньян заявил, что имитация ядерного взрыва проводилась на высоте 500 м с использованием тактических баллистических ракет класса «земля--земля».

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к увеличению производства материалов для ядерного оружия. Он отметил, что страна должна быть готова к применению такого оружия в любое время.

Северная Корея участила запуски ракет на фоне напряженности в отношениях с Сеулом и Вашингтоном. Последние пуски проходят на фоне совместных учений американских и южнокорейских военных, которые начались на прошлой неделе. На прошлой неделе Пхеньян впервые сообщил о проведении испытаний нового подводного беспилотника, способного нести ядерный боезаряд.

О напряженности в регионе — в материале «Ъ» «Корейский кризис переходит в подводный режим».

Леонид Уварчев