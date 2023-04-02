В Тель-Авиве 19 человек задержаны на протестах против приостановленной судебной реформы

В израильских городах снова прошли массовые протесты против судебной реформы, которая ранее была приостановлена. В Тель-Авиве было задержано 19 человек, которые блокировали шоссе Аялон. Против демонстрантов использовались водометы, передает The Times of Israel.

По оценке израильских СМИ, в Тель-Авиве в протестах приняли участие от 170 тыс. до 200 тыс. человек. Десятки тысяч человек вышли на акции в других городах. По оценке организаторов, всего в мероприятиях приняли участие больше 400 тыс. человек, полиция свои данные не приводила.

Предложенная правительством Биньямином Нетаньяху судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Также власти хотят отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Несколько месяцев в Израиле продолжаются протесты, на которые выходят сотни тысяч человек. На этом фоне премьер приостановил движение реформы. Однако это не остановило массовые демонстрации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восстал народ израилев».

Леонид Уварчев