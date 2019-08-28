СКР: Абызов получил 32 млрд рублей в результате незаконного предпринимательства

Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов получил прибыль в размере 32 млрд руб. в результате незаконной предпринимательской деятельности, сообщил следователь делу в Мосгорсуде. Господин Абызов связывает новое уголовное дело против него с попыткой следствия «надавить» на суд.

«Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счетах подконтрольной ему компании было перечислено 32 млрд руб.»,— сказал следователь на рассмотрении жалобы на арест имущества экс-министра (цитата по «РИА Новости»).

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Напомним, следствие считает, что господин Абызов нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность. Подозрения в незаконном предпринимательстве добавились к обвинениям в создании оргпреступного сообщества и мошенническом хищении около 4 млрд руб.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве».