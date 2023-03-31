Ростовское МЧС сообщило о более тысячи застрявших в заторе машин

В автомобильном заторе, образовавшемся на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада, находятся более тысячи машин. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов в эфире «Россия 24». Началось движение по трассе в сторону Москвы и Ростова-на-Дону.

По словам Сергея Филиппова, ситуация в целом улучшается. Он отметил, что автомобильную пробку удалось сократить с 60 до 30 км. Он уточнил, что в пунктах временного размещения на данный момент находятся около 134 человек, из них около 30 детей. Вдоль трассы организованы пункты обогрева.

30 марта из-за снегопада и сильного ветра на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовались автомобильные заторы, было перекрыто движение на 76 км дороги. К утру протяженность затора сократилась до 30 км. В городе Шахты и четырех районах Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. Точное количество людей, застрявших в пробке, официально не сообщается. Местное издание 161.ru писало, что в пробке застряли 33 автобуса с 766 пассажирами.

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