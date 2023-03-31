МИД выслал эстонского дипломата из России

В МИД России 31 марта была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Ей сообщили, что территорию РФ должен покинуть дипломат эстонского посольства.

Как говорится в сообщении МИДа, 24 марта персоной нон грата был объявлен дипломат посольства России в Таллине. В связи с этим Яне Ванамёльдер был объявлен решительный протест.

Высылаемый из России эстонский дипломат, как следует из сообщения МИДа, должен быть аналогичного уровня с российским сотрудником, объявленным персоной нон грата. Эстонский дипломат должен покинуть Россию в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда российского дипломата.

В январе Эстония потребовала сократить персонал российского посольства в два раза, чтобы «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей». В ответ Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Президент Эстонии Алар Карис отозвал Маргуса Лайдре с должности посла в России. 7 февраля господин Лайдре покинул страну. 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла в Эстонии Владимира Липаева.