Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Россию

Президент Эстонии Алар Карис отозвал Маргуса Лайдре с должности посла в России. Сегодня, 7 февраля, утром господин Лайдре покинул страну. Это следствие понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Эстонией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргус Лайдре

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Маргус Лайдре

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сегодня утром «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Маргус Лайдре выехал из своей резиденции на легковом автомобиле. Днем ТАСС в эстонском посольстве подтвердили, что господин Лайдре покинул территорию РФ. Указ президента Эстонии о том, что Маргус Лайдре снят с должности, был подписан вчера, 6 февраля, передает ERR.

Поскольку с сегодняшнего дня Эстония и Россия понижают уровень дипотношений, посол РФ в Эстонии Владимир Липаев также должен был до сегодняшнего дня покинуть Таллин и вернуться в РФ. При этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу говорил, что закрытие посольства в России и высылка всех российских дипломатов не входит в планы властей страны.

В начале января Эстония потребовала сократить персонал российского посольства в два раза, чтобы «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей». 18 января российское посольство временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства. 23 января Россия в ответ на сокращение численного состава посольства в Таллине понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией.

Лаура Кеффер