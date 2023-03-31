Путин освободил от должностей послов в Латвии и Эстонии

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей послов Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Оба указа (1, 2) датированы 31 марта.

Михаил Ванин стал послом России в Латвии в сентябре 2021 года, до этого он был послом в Дании и Словении. Владимир Липаев стал российским послом в Эстонии в декабре того же года.

Латвия и Эстония понизили уровень дипломатических отношений с Россией в феврале текущего года. 23 января МИД России потребовал от посла Эстонии покинуть страну до 7 февраля, а на следующий день понизил уровень дипломатических отношений с Эстонией. 24 марта Эстония объявила о высылке российского дипломата. МИД России пообещал ответить.

Анастасия Ларина