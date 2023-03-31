Италия расследует «хирургический блиц»

Шесть человек, четыре автомобиля и один частотный глушитель, —итальянские СМИ рассказали детали побега Артема Усса. Избежать экстрадиции в США сыну губернатора Красноярского края помогли неизвестные, возможно, сотрудники спецслужб. Они использовали несколько машин и устройство для подавления сигнала электронного браслета. Вместе с тем сообщается, что американские чиновники недовольны попустительством итальянской стороны, ведь подобным образом от экстрадиции сбежали уже шесть человек. Каким же образом карабинеры упустили россиянина? И где он может находиться сейчас? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

22 марта, 14:00, Базильо, пригород Милана... Камеры наблюдения фиксируют припаркованный в уединенном месте автомобиль. Неизвестный сажает в него человека, россиянина Артем Усса. Электронный браслет он снимает в 14:07, при этом сигнал срабатывает с опозданием. Карабинеры войдут в дом Усса только через час, когда бронированную дверь выломают пожарные.

Россиянин в это время находится в одном из автомобилей. Всего их было четыре, два — с мощными двигателями. Карабинеры охотились за машиной, на которой Усс уехал, но его в ней, конечно, уже не было.

Кем же были таинственные сообщники сбежавшего? Российские агенты, не сомневаясь, отвечают итальянские журналисты. Газеты называют операцию «хирургическим блицем», рассказала корреспондент собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская: «СМИ сообщают, что беглецу помогали, вероятнее всего, российские спецслужбы. В частности, была использована техника, которая препятствует подаче данных с браслета, который носил Артем Усс, находясь под домашним арестом».

Сын губернатора Красноярского края мог добраться до границы со Швейцарией или Словенией, отмечает издание Open. При этом от своей первой версии, в которой фигурировал частный самолет, журналисты отказались.

Искать россиянина имеет смысл там, откуда выдачи нет, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Бельский и партнеры» Кирилл Бельский. Он предположил, каким маршрутом Артем Усс мог бежать от возможных 75 лет в американской тюрьме: «Подозреваемый мог либо сразу уехать в Россию, либо в одну из тех европейских стран, которые не заключали с США соглашения об экстрадиции. В частности, это Северная Македония. Доехать до нее с севера Италии на машине без пограничных контролей кажется вполне выполнимой задачей, особенно если в этом вопросе помогают компетентные люди».

В Италии между тем состоялось совещание с участием генпрокурора Милана и представителей США. Американцы не оценили жесткость местной системы правосудия. Вашингтон еще осенью 2022 года, когда россиянина только поместили под домашний арест, предупреждал: он может сбежать. Потому что за последние три года так сделали шесть человек, ожидавших экстрадиции. Можно только представить степень разочарования США, когда этот список пополнил Артем Усс, которого называют опасным преступником, «купившим военную технику в Америке по поручению путинского правительства», — так его характеризует издание Corriere della Sera.

Вместе с тем в России сына красноярского губернатора также ждет уголовное дело, он заочно арестован за отмывание денег. Но с этим проблем будет меньше, отметил адвокат Кирилл Бельский: «Можно с большой долей вероятности предположить, что это был своего рода конкурирующий запрос для того, чтобы он все-таки оказался на родине, а не в Америке. В России все же у него есть хорошие шансы добиться благоприятного исхода по делу об отмывании денег».

Появится ли Артем Усс в публичном поле? Это вполне вероятно, все-таки речь идет об уголовном деле. И, как правило, когда фигурантами выступают чиновники или члены их семей, ход расследования освещается в полной мере: задержание с поличным, оперативная съемка, спецборт в Москву. Но Артема Усса, если он еще не прилетел на родину, встречать у трапа будут, возможно, без телекамер.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".