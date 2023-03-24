Побег по-итальянски

Александр Усс заявил, что не знает, как его сыну удалось сбежать из-под домашнего ареста. По словам губернатора Красноярского края, Артем был под тщательной охраной карабинеров. «Мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда»,— заключил глава региона. Также он добавил, что решение об экстрадиции сына в США стало для всех неожиданностью. Ранее итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. По сведениям газеты Corriere della Sera, он мог покинуть Италию на частном самолете. Как такое могло произойти? Выяснял Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Фото: социальные сети

21 марта суд в Италии решил экстрадировать Артема Усса в США. На следующий день россиянина в его миланской квартире уже не было. Адвокаты обвиняемого говорили, что в Америке ему грозит 75 лет тюрьмы, сын красноярского губернатора якобы занимался контрабандой санкционной нефти и экспортом американских военных технологий через подставные компании.

По данным итальянских газет, Артем Усс просто снял электронный браслет и скрылся в неизвестном направлении. Хотя до сих пор официального подтверждения этой информации от властей нет, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «Одна за другой итальянские газеты бомбардируют этими новостями. Появилась новость, что якобы он может даже улететь из страны на частном самолете. Но это очень странно: как можно покинуть Италию без ведома властей? Тем не менее нет подтверждений этой информации ни от правоохранительных органов, ни от адвокатов».

Вместе с тем Россия ранее пыталась «перехватить» Артема Усса, также объявив его в розыск и запросив экстрадицию из Италии. На родине сына губернатора обвиняют в крупном отмывании денег. Такой шаг неудивителен, ведь тема для Москвы болезненная. Если верить американской прокуратуре, Усс через подставные компании поставлял в РФ полупроводники и микропроцессоры, которые можно использовать в истребителях, ракетных системах и радарах. Некоторые из этих компонентов даже якобы обнаружили в российской технике, захваченной на Украине.

Бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов убежден, что побег россиянина был тщательно подготовлен: «Если человек самостоятельно срезал браслет и исчез, его при этом не задержали, то дело обстоит не так просто. Наверное, кто-то ему помог. Этот побег мог быть организован кем угодно.

Понятно, что это спецоперация, и помогать россиянину могла, например, частная компания, в которой работают бывшие сотрудники спецслужб.

Тем более, понятно, что деньги у молодого человека есть. Вместе с тем, не думаю, что итальянцы очень сильно мечтали передать его американцам».

Удивительно то, что в таком резонансном деле с политическим окрасом (по крайней мере, в России его воспринимают именно так) стал возможным побег из-под домашнего ареста. Как такое могло произойти? Русскоязычный адвокат в Италии Давиде Побережский не удивлен. Артем Усс находился под арестом несколько месяцев, а жесткость проверок, по словам эксперта, со стороны местной полиции к этому времени обычно спадает:

«Многие подозреваемые, которые находятся под домашним арестом, проверяются нерегулярно. Например, одному нашу клиенту была выбрана такая мера пресечения, и первые недели его очень нагло проверяли, прямо в 4-6 часов утра. Но потом правоохранители стали очень предсказуемы: проверки проходили в первой половине дня, часов в 9-12, или во второй, не позднее 20.00. Нужно еще понять такую вещь: органы власти вообще не учитывают, что в России у человека может быть два загранпаспорта».

Получается, что электронный браслет и периодические проверки — единственные меры при домашнем аресте? Адвокат Давид Побережский это подтверждает: ведь если приставлять к обвиняемым отдельного сотрудника, карабинеры в городе закончатся: «Такая практика слежки за подозреваемым, чтобы полицейский круглосуточно бы дежурил рядом с ним, наверное, существовала несколько десятилетий назад. Да и то лишь в отношении фигурантов громких дел, которые касались, например, неких террористических организаций».

Но что грозит Артему Уссу, если его все-таки поймают? Сможет ли он отсрочить экстрадицию в США, ведь сначала ему нужно будет отбыть наказание за побег? Собеседники “Ъ FM” в этом не уверены. По их мнению, это может стать отягчающим фактором, но будет присоединено к делу, которое рассматривает американский суд.

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