Валютным переводам повышают планку

Райффайзенбанк вновь ужесточил условия валютных трансакций, теперь физлица не смогут перевести менее 20 тыс. в американской или европейской валюте. Кроме того, услуга доступна лишь для владельцев премиальной подписки. Новые правила будут действовать с 3 апреля. Вслед за банком условия изменили сразу несколько брокеров. Какие способы переводить валюту остаются? И надолго ли? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В этот раз Райффайзенбанк тоже ссылается на своих партнеров: «Мы вынуждены вводить ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей»,— говорится в его заявлении. Это понятно: кредитная организация осталась, по сути, единственным крупным SWIFT-каналом из России, и нагрузка на нее увеличилась кратно.

А тут еще и Европейский центральный банк оказывает давление, требуя от австрийской группы закрыть российский бизнес, напомнил председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников: «Это решение связано с обсуждением возможного ухода Райффайзенбанка с российского рынка, а также с тем, что организация достаточно высоко оценивает риски, связанные с денежными переводами из РФ. Таким образом она отсекает часть клиентов, которые, по ее мнению, могут представлять санкционные или иные риски».

Вслед за Райффайзенбанком условия ужесточили ряд связанных с ним брокеров — «Атон», ITinvest, «Финам», «Цифра брокер», БКС повысили минимальную сумму вывода долларов и евро в сторонние банки до 50 тыс. При этом в условиях, когда от Райффайзенбанка оказалась зависима такая часть рынка, не исключено и повышенное внимание ЦБ, подчеркнул независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Сейчас все ждут того, что скажет регулятор по этому поводу. Получается, что сегодняшние монополисты, которые стали таковыми из-за санкционного режима, вводят свои ограничения, которые сказываются не просто на рынке, но и на доступности таких услуг, как перевод денежных средств обычными гражданами».

Другое дело, на что здесь хватит полномочий ЦБ. Сложно представить, что он заставит Райффайзенбанк увеличить число контрагентов. Не исключено, что банк пойдет и на дальнейшие ужесточения, отметил независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «Тема "купил доллары на бирже и куда-то перевел", пожалуй, кончилась. Теперь скорее это выглядит так: приобрел валюту на бирже и там же ее и продал.

Я бы теперь рассматривал набор банков и брокеров для перевода средств под каждую конкретную операцию».

У физлиц пока еще остаются варианты: валютные переводы продолжают проводить «дочки» международных банковских холдингов, для трансакций за границу есть криптовалюты и соседние страны, заметил инвестиционный советник Владимир Верещак: «Сейчас остается только Казахстан. Мы работаем с "Фридом Финанс", но и там условия ужесточаются. Например, для того чтобы вывести в Казахстан доллары после обмена на Мосбирже с брокерского счета на банковский, нужно заплатить 2,5%, а потом еще 0,45%, но не менее $50».

Бизнесу не проще — участникам внешнеэкономической деятельности, для которых лимиты установлены в районе 50 тыс. в долларах и евро, приходится искать новые пути или переходить на другие. Легче не будет, контроль за соблюдением санкций ужесточается, и Райффайзенбанк здесь играет далеко не главную роль.

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