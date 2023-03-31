Обогащение нерезидента

Зарубежным банкам удалось хорошо заработать на российском рынке в 2022 году. Общая прибыль кредитных организаций, находящихся под иностранным контролем, в кризисный год превысила 211 млрд руб., тогда как в целом по сектору с учетом российских банков она оказалась даже меньше — 203 млрд руб. На фоне сокращения кредитного портфеля зарубежные банки увеличили объем привлеченных средств, прежде всего от корпоративных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из опубликованной на этой неделе статистики российского банковского сектора следует, что общая чистая прибыль банков, контролируемых нерезидентами, в 2022 году составила 211,5 млрд руб. Это составило более 104% от совокупной прибыли всего сектора (203,2 млрд руб.). В 2021 году иностранные банки заработали больше — 262,3 млрд руб., но в целом на их прибыль пришлось лишь 11% общей. При этом за последние два года иностранные владельцы утратили контроль в семи банках.

На начало 2023 года в статистику ЦБ вошло 65 банков, находящихся под прямым или косвенным контролем иностранных юрлиц или граждан, а также организаций, где более чем 50% голосов вправе распоряжаться конечные собственники — нерезиденты. Всего в РФ работает 108 банков с участием нерезидентов в капитале.

Среди раскрывших годовую отчетность по российским стандартам наибольшую прибыль показали банки, входящие в число системно значимых. Так, Райффайзенбанк за 2022 год заработал более 141 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 марта), Юникредит-банк — почти 57 млрд руб. На их фоне другие банки отчитались скромно, но тоже положительно: ИНГ-банк (Евразия) — 7,5 млрд руб., РН-банк — 2,4 млрд руб., «Интеза» — 2 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 марта). В сумме прибыль раскрывшихся банков уже превысила 209 млрд руб. Крупнейшим иностранным игрокам удалось хорошо заработать как на процентах, так и на комиссиях, их прибыль выросла в четыре раза, а ИНГ-банка — почти в 30 раз.

В то же время структуру прибыли иностранных банков нельзя назвать единообразной, отмечают аналитики. «Есть ряд розничных банков, у которых невысокая рентабельность, есть автобанки, которые работали в условиях коллапса на авторынке, но есть несколько крупных и универсальных иностранных банков, у которых валютная маржа в 2022 году расширилась радикально»,— отмечает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Согласно данным ЦБ, изменились и объемы бизнеса банков с иностранными бенефициарами. В частности, их совокупные активы на начало 2023 года составили 12,6 трлн руб. (9,4% от всего сектора) против 13,6 трлн руб. (11,3%) годом ранее. В портфеле корпоративных кредитов доля составила 6,2% (3,5 трлн руб.), тогда как год назад была 8,7% (4,38 трлн руб.). В сегменте розничного кредитного портфеля также наблюдается снижение — доля составила 9,4% (2,5 трлн руб.) против 13,2% (3,25 трлн руб.) год назад. В структуре портфеля депозитов и средств корпоративных клиентов на иностранные банки приходится 5,74 трлн руб. (12,3%), в розничных вкладах — 3 трлн руб. (8%). Год назад эти параметры составляли 5,38 трлн руб. и 3,78 трлн руб. соответственно.

По мнению банковского эксперта Ольги Ульяновой, сокращение розничного депозитного портфеля иностранных банков можно объяснить двумя причинами. «Предполагаю, что население снимало с депозитов наличные доллары и евро в рамках установленного лимита в $10 тыс. Не исключено также, что клиенты переводили часть безналичных средств на счета в другие страны»,— отмечает она.

Приток депозитов со стороны компаний связан с новой клиентской базой, перешедшей в такие банки из попавших под санкции российских кредитных организаций, отмечает госпожа Ульянова.

Сокращение кредитных портфелей аналитики объясняют сворачиваем бизнеса. «Многие иностранные банки рассматривают выход из России. Кроме того, операции таких банков нередко включали обслуживание международных компаний, а поскольку иностранный бизнес покидал Россию в 2022 году, то и объемы портфелей снизились за счет выгашивания кредитов»,— указывает госпожа Ульянова. У материнских структур могли быть свои представления об уровне риска в России, отмечает господин Матовников, и «вполне вероятно, что риски оказались неприемлемыми, поэтому кредитные портфели снизились».

Ольга Шерункова