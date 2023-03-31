США заявили об отсутствии правовых путей для лишения России членства в СБ ООН

Власти США не видят никаких международно-правовых путей, чтобы лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности (СБ) ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В апреле Россия будет председательствовать в СБ ООН, глава МИД Сергей Лавров должен принять участие в нескольких заседаний Совбеза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Госпожа Жан-Пьер заявила, что «неприятно видеть Россию председателем СБ», однако, по ее словам, это «в значительной степени церемониальная позиция, которая месяц за месяцем передается членам СБ в алфавитном порядке». «К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации»,— сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

Вашингтон опасается, что Москва продолжит использовать СБ ООН «для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от военных действий на Украине, уточнила пресс-секретарь. «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН»,— добавила Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что 10 апреля делегация РФ проведет заседание СБ ООН по теме рисков, которые связаны с нарушениями в сфере экспорта продукции военного назначения. 25 апреля Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня в Совбезе по теме урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

На фоне российской военной операции на Украине некоторые страны призывают исключить Россию из числа пяти постоянных членов СБ ООН (помимо РФ среди них Китай, США, Франция и Великобритания). Украина считает, что РФ стала членом правительственного органа ООН в обход устава организации. Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства РФ, но не за полное ее исключение. В офисе генсека ООН говорили, что призывы исключить Россию «не способствуют миру».

Лаура Кеффер