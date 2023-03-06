Воронежская «Галерея Чижова» потребовала вернуть ей 10 млн рублей из бюджета

Владеющее крупнейшим в Воронеже торгово-развлекательным центром АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы от региона Сергей Чижов) обратилось в суд с серией из шести исков к департаменту имущественных и земельных отношений правительства региона. Компания в сумме требует взыскать с властей порядка 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец заявляет, что в эту сумму вошло «неосновательное обогащение» в пользу бюджета и «проценты за пользование чужими денежными средствами». Все иски приняты к производству, арбитражный суд Воронежской области будет рассматривать их в конце марта и начале апреля.

Подробности требований «Галереи Чижова» в материалах дела пока не раскрываются. В пресс-службе компании сообщили «Ъ-Черноземье», что споры связаны с пересчетом размера платы за пользование земельными участками. Речь идет о «текущих требованиях, которые связаны с изменением нормативной базы, регулирующей порядок определения платы за пользование земельными участками», отметили в «Галерее…».

«Спор стал возможен в связи с принятием Первым апелляционным судом определения от 27 января 2022 года, которым были признаны недействующими отдельные нормы положения № 1111 — документа, регламентирующего механизм расчета арендной платы. Приказом ДИЗО в положение были внесены соответствующие изменения. А текущий спор это лишь правовой способ внесения изменений в расчеты по действующим договорам»,— подчеркнули в «Галерее…».

Там добавили, что «неправильно придавать данным спорам характер уникальности»: «В данном вопросе наша компания не является первопроходцем».

В 2022 году компания также выиграла спор с региональными властями об уменьшении налогов. Тогда апелляционный арбитражный суд признал «незаконным» отказ регионального департамента предпринимательства и торговли рассчитывать налог на имущество за часть ТРЦ по кадастровой, а не балансовой стоимости. Уже во время разбирательства, как писал «Ъ-Черноземье», кураторство над определением подхода к взиманию налога с этого и других подобных активов было передано к ДИЗО.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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