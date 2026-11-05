В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов
Специальная комиссия устанавливает причины происшествия
В Набережных Челнах ликвидируют последствия схода с рельсов 11 порожних грузовых вагонов. Инцидент произошел во время плановых маневровых работ на подъездных путях ООО «Железнодорожное управление» в Комсомольском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Пострадавших нет. Участок не относится к инфраструктуре РЖД, движение поездов на прилегающих путях не прерывалось, задержек нет.
Для восстановления путей собственник сформировал бригаду. Работы планируют провести в течение дня. Причины происшествия устанавливаются.