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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

Специальная комиссия устанавливает причины происшествия
В Набережных Челнах ликвидируют последствия схода с рельсов 11 порожних грузовых вагонов. Инцидент произошел во время плановых маневровых работ на подъездных путях ООО «Железнодорожное управление» в Комсомольском районе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

В Набережных Челнах с рельсов сошли 11 грузовых вагонов

пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Пострадавших нет. Участок не относится к инфраструктуре РЖД, движение поездов на прилегающих путях не прерывалось, задержек нет.
Для восстановления путей собственник сформировал бригаду. Работы планируют провести в течение дня. Причины происшествия устанавливаются.
Анна Кайдалова