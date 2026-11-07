«Газпром» сообщил о четырехкратном росте поставок газа в Турцию
В начале ноября объем российского трубопроводного газа, поступающего турецким потребителям, существенно увеличился. По оперативной статистике «Газпрома», за первые пять дней месяца поставки оказались почти в четыре раза выше, чем за тот же период в октябре и сентябре.
В компании связали рост экспорта с ситуацией на европейском газовом рынке. По данным «Газпрома», в Европе были зафиксированы рекордные объемы отбора топлива из подземных хранилищ 28 и 29 октября, а также 1, 2 и 4 ноября.
Положительная динамика наблюдалась и по итогам октября: совокупный объем поставок российского газа в Турцию за месяц вырос на 78% относительно сентября, сообщили в «Газпроме».