Песков заявил, что журналист WSJ Гершкович был задержан с поличным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал задержание корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвиняет его в шпионаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

«Насколько нам известно, его взяли с поличным»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. При этом он подчеркнул, что не видит препятствий для дальнейшей работы в России представителей The Wall Street Journal, «если они будут осуществлять нормальную журналистскую деятельность».

Также представитель Кремля выразил надежду, что в США не будут в ответ проверять корпункты российских СМИ. «Мы надеемся, что этого не будет, и этого не должно быть, потому что там речь идет не о подозрениях, он был задержан с поличным»,— сказал господин Песков.

ФСБ сегодня сообщила, что Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. По данным спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Возбуждено дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным «Ъ», журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Известно, что он готовил материал про ЧВК «Вагнер».

Газета The Wall Street Journal отрицает обвинения против задержанного в России сотрудника газеты Эвана Гершковича и требует его немедленного освобождения.