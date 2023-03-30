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Коммерсантъ FM
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WSJ призвала освободить задержанного ФСБ в Екатеринбурге корреспондента Гершковича

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) считает необоснованными обвинения в шпионаже, выдвинутые в адрес задержанного в Екатеринбурге журналиста издания Эвана Гершковича, и призывает к его немедленному освобождению. ФСБ возбудила в отношении господина Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

«WSJ отрицает обвинения против журналиста, работающего в московском бюро издания, и требует его немедленно освободить»,— говорится в заявлении газеты. Также в The Wall Street Journal заявили, что беспокоятся за безопасность Эвана Гершковича.

Журналист WSJ был задержан в Екатеринбурге накануне, ФСБ возбудила против него дела о шпионаже и сообщила, что «пресекла его преступную деятельность». По информации спецслужбы, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что сотрудник WSJ был «взят с поличным».

По данным «Ъ», журналиста планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Александр Кислов

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