Лучшие друзья инвесторов — бриллианты
Сколько может стоить впервые добытый в России уникальный алмаз
Голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата добыли на якутском Накынском рудном поле. Находка подтвердила, что на этом месторождении есть алмазы типа IIb, которые встречаются лишь в одном случае на тысячу. Они практически не содержат азота, при этом в их кристаллической решетке есть примесь бора, что дает камню голубой цвет.
Сейчас завершается огранка алмаза, его планируют представить публике уже в конце ноября 2026-го. Подобные природные камни редки даже среди других цветных алмазов, отмечает эксперт по ювелирному рынку, автор подкаста «Взгляд маркетолога» Виктор Субботин:
«Более распространенные — желтые, коньячные алмазы, которые впоследствии становятся популярными бриллиантами в украшениях. А вот действительно голубые и розовые, например, алмазы встречаются реже. Это критерий цветности — можно получить достаточно эксклюзивные украшения либо использовать как инвестицию.
После огранки вес, конечно же, изменится: для камня подберут подходящую по форме огранку, которая увеличит блеск и красоту будущего бриллианта, но будут сходы самого камня. Более мелкие бриллианты, которые еще можно использовать, их также огранят. Конечно же, это лучше всего использовать в дальнейшем в одном гарнитуре либо в сочетании нескольких изделий. Но если останавливаться на инвестиционной нише, можно хранить его в виде алмаза или незакрепленных бриллиантов».
На российских месторождениях прежде добывали алмазы с голубым оттенком — два в якутском Заполярье, еще три на севере в Архангельской области. Но все эти находки были гораздо меньшего веса. Голубой алмаз более двух карат обладает безусловной инвестиционной ценностью, но назвать даже его примерную стоимость пока очень трудно, полагает эксперт по бриллиантам Вячеслав Манукьян:
«Голубой алмаз, который не проходил никакую модернизацию, нагрев, никак не обрабатывался человеком для улучшения цвета, — это уникальный камень, который может стоить совершенно любую цену, как и уникальная картина, уникальное произведение искусства. Уверен, что этот камень, естественно, будет огранен в фантазийную огранку, не круглую, скорее всего, это будет груша. Аналогичные камни продавались за миллионы долларов. Такие камни, скорее всего, носить не будут — это на 100% инвестиционный камень.
Если в нем будут обнаружены какие-то дефекты, например трещина, конечно, по этой трещине он будет распилен. Но если нет, если из одного камня можно будет получить один крупный ювелирный бриллиант, это будет уникальный образец ювелирного геммологического искусства. Сейчас у людей с деньгами не так много возможностей вкладывать деньги в какие-то иностранные инвестиционные активы, поэтому люди вкладывают в искусство, в ювелирное искусство, камни. У алмаза есть все шансы быть проданным внутри системы».
Среди самых известных голубых камней подобного типа — алмаз Тавернье в 115 карат, добытый еще в XVII веке в индийских копях. Из него, как считается, после обработки получился бриллиант Хоупа массой в 45,5 карата. Камень темного серо-синего цвета размером примерно с грецкий орех вставлен в подвеску — та сейчас хранится в коллекции вашингтонского Национального музея естественной истории.