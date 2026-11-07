Лучшие друзья инвесторов — бриллианты

Если в нем будут обнаружены какие-то дефекты, например трещина, конечно, по этой трещине он будет распилен. Но если нет, если из одного камня можно будет получить один крупный ювелирный бриллиант, это будет уникальный образец ювелирного геммологического искусства. Сейчас у людей с деньгами не так много возможностей вкладывать деньги в какие-то иностранные инвестиционные активы, поэтому люди вкладывают в искусство, в ювелирное искусство, камни. У алмаза есть все шансы быть проданным внутри системы».