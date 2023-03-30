Захарова сообщила о контактах на высоком уровне из-за признания Арменией юрисдикции МУС

Власти России рассчитывают, что вопрос с присоединением Армении к Римскому статуту международного уголовного суда (МУС) будет урегулирован «в союзническом ключе», сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Конституционный суд Армении признал правомерность юрисдикции МУС, ранее выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

«Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе»,— заявила официальный представитель МИД (цитата по ТАСС).

Армения подписала Римский статут в 1999 году, однако не ратифицировала соглашения об уставе Международного уголовного суда. В конце 2022 правительство республики обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС. 24 марта КС это решение принял.

27 марта источники ТАСС сообщили, что Кремль предупредил Ереван о «крайне негативных» последствиях возможных шагов Армении в направлении присоединения к МУС. Позднее отменить решение о ратификации Римского статута попросил Союз армян России.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой. В организации считают, что те «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины. В Кремле постановку вопроса об аресте господина Путина назвали возмутительной, а сам ордер МУС — ничтожным.

Григорий Лейба