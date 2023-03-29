Союз армян России попросил власти Армении отменить решение о ратификации Римского статута МУС

Союз армян России (САР) призвал Ереван отменить решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Ранее российский МИД предупредил армянские власти о серьезных последствиях в случае признания страной решений МУС. Реакция связана с недавней выдачей МУС ордера на арест российского президента Владимира Путина.

«САР призывает власти Армении проявить всесторонне взвешенный подход и самостоятельность и пересмотреть вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда»,— отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза армян России.

В организации опасаются, что присоединение Армении к Римскому статуту МУС может крайне негативно отразиться на российско-армянских отношениях. Кроме того, в Союзе армян России считают, что вести судебные разбирательства с Азербайджаном в МУС Еревану не удастся, так как Баку участником Римского статута не является.

Кроме того, в заявлении САР указано, что решение о ратификации направлено против интересов армянской государственности и безопасности населения Армении и Нагорного Карабаха. Эту безопасность сегодня гарантирует и обеспечивает Россия, подчеркнули в организации.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала соглашения об уставе МУС. В конце 2022 года правительство Армении обратилось в Конституционный суд с просьбой признать юрисдикцию МУС, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха. 24 марта Конституционный суд Армении признал обязательства Римского статута о МУС.

В Министерстве иностранных дел России назвали планы Армении присоединиться к Римскому статуту «абсолютно неприемлемыми», из-за того что именно эта инстанция выдала ордера на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Источник ТАСС утверждал, что Кремль уже предупредил Ереван о «крайне негативных» для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Армении.

Александр Кислов