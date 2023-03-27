ТАСС: Кремль предупредил Армению о крайне негативных последствиях присоединения к МУС

Планы Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) в Москве считают «абсолютно неприемлемыми», пишет ТАСС со ссылкой на источники в российском МИДе. Реакция связана с решением МУС выдать ордера на арест российских руководителей.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства»,— сообщил источник агентства.

Он же указал, что Кремль уже предупредил Ереван о «крайне негативных» для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Армении. О реакции армянской стороны не сообщается.

Диалог России и Армении относительно планов республики по присоединению к Римскому статуту в пятницу, 24 марта, анонсировал Дмитрий Песков. Сегодня замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин принимал посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна. Затрагивался ли вопрос ратификации статута в ходе этих переговоров — неизвестно.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, однако не ратифицировала соглашения об уставе Международного уголовного суда. Уже в конце 2022 правительство республики обратилось в Конституционный суд (КС) с просьбой признать юрисдикцию МУС. Таким образом власти намеревались призвать к ответу «за преступления, совершенные на территории Нагорного Карабаха» Баку. 24 марта КС признал обязательства Римского статута о МУС.

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой МУС выдал 17 марта. В организации заявили, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков постановку вопроса об аресте господина Путина назвал неприемлемой и возмутительной, а сам ордер МУС — ничтожным.

Григорий Лейба