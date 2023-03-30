Валюта сверяет карты

Россияне охладели к иностранным платежным картам. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, пик спроса на специальные поездки для оформления пластика от Visa и Mastercard прошел. Интерес к таким путешествиям сохраняется, но он несравним с тем, что был в 2022 году. Так называемые карточные туры сейчас доступны в семь стран. За счетами россияне едут, например, в Киргизию, Узбекистан, Армению, Казахстан или Турцию. Какие остаются альтернативы? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной спрос на открытие иностранных счетов россияне закрыли в прошлом году. Тогда только в одном Узбекистане было выпущено не менее 70 тыс. карт. И это не самая популярная у желающих получить счет страна, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Средний объем у туроператоров — 50-150 заявок в неделю по всем доступным направлениям. И здесь больший выбор в пользу тех стран, куда дешевле лететь. Например, билет на самолет в Сербию стал дороже из-за большой востребованности транзитных рейсов, поэтому в приоритете находятся страны постсоветского пространства».

Карточные туры на несколько дней в среднем обходятся в 50 тыс. руб. Открыть иностранный счет можно и в России. Занимает это около пары недель, стоит в среднем от 20 тыс. руб. Но оформление карты через третьих лиц не всегда безопасно, напоминает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Любой посредник — это лишнее звено. Нужно трезво подходить к тем рискам, которые возникают при передаче ваших персональных данных. Они здесь возрастают в несколько раз по сравнению с тем, когда вы сами приедете и откроете банковский счет».

Другая проблема — перевод средств на иностранную карту. Санкционный список в конце февраля вновь пополнился российскими банками, кредитных организаций, работающих с системой SWIFT, становится все меньше. Какие способы переводов остаются доступными? Этот вопрос “Ъ FM” задал гендиректору агентства «БизнесДром» Павлу Самиеву:

«С UnionPay не всегда есть возможность снять деньги в банкоматах. Если банк, выпустивший эту карту, подпал под санкции, то последствия могут быть такими же, как с Visa и Mastercard. Собственно, они уже возникли у некоторых кредитных организаций. Ряд стран принимают "Мир", но их число невелико, и полагаться на эту карту, к сожалению, пока невозможно. "Мир" не имеет такого международного охвата, как UnionPay. Для поездок необходимо, наверное, все-таки оформлять иностранную карту».

Но даже личный визит может оказаться безуспешным. Еще осенью кредитные организации стали усложнять процесс получения карты. Турецкие банки повысили требования по депозитам, армянские начали запрашивать дополнительные документы, грузинские и вовсе закрыли счета некоторых россиян. Альтернатив остается все меньше, констатирует Павел Самиев:

«SWIFT сейчас становится все менее и менее рабочим вариантом по понятным причинам. Есть другие способы — "Золотая корона" и аналоги. Это, наверное, один из самых хороших вариантов, потому что дешевле и работает даже при отключении SWIFT. Можно совершать переводы с "Мира" на "Мир". Для этого нужно выпустить одну карту в Белоруссии или Узбекистане, например. Трансакции на вторую карту "Мир" происходят уже внутри банка за рубежом и, соответственно, можно перевести доллары или евро с одного счета на другой».

С помощью всех этих способов россияне в 2023 году поставили рекорд переводов средств на иностранные счета. По данным Центробанка, например, в третьем квартале граждане отправили за границу 1,5 трлн руб. И это в 26 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

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