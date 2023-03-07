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Коммерсантъ FM
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Карточный разброс

Какие риски существуют при открытии счета в иностранных банках

В Сети появляется все больше сервисов, которые предлагают россиянам удаленно открыть карту иностранного банка. “Ъ FM” рассказывал об одном из таких игроков, который для этого даже организовал офлайн-точку в Москве. Оформить счета в Беларуси, Казахстане и Киргизии предлагается без личной поездки за границу, а выпустить зарубежную карту можно за сумму от 20 тыс. руб. до 70 тыс. руб. с доставкой. На других сайтах, например, утверждается, что можно по доверенности открыть Visa и Masterсard в турецких кредитных организациях. При этом пластик привязывается к российской сим-карте, куда приходит код для входа в приложение банка.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но насколько безопасно пользоваться такими услугами? И с какими проблемами могут столкнуться пользователи подобных сервисов? Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков считает, что через посредников есть риск не полностью передать банку нужные данные, да и с переводами на новую карту могут возникнуть трудности:

«В частности, сложно говорить о том, какую информацию этот банк получит, так как у него нет возможности, например, сличить паспортные данные. Кроме того, у российских граждан в финансовых организациях даже в Турции или странах СНГ очень легко в один момент счета могут быть закрыты, просто потому, что банк не сможет подтвердить регуляторам, которые, например, отвечают за соблюдение санкций, то, что они знают своего клиента.

Также стоит вопрос о том, каким образом работать со своими счетами, чтобы расплачиваться в интернете или за рубежом. SWIFT же сейчас многие российские банки не могут воспользоваться. И на этот вопрос посредник не ответит.

То есть необходимо обязательно связываться с той организацией, где бы вы хотели открыть счет, и узнавать, какие есть способы перевода из российской юрисдикции. Потому что, возможно, вы, даже открыв счет, не сможете его потом пополнить».

Какие возможности остались у россиян для трансграничных переводов

Некоторые онлайн-сервисы для оформления зарубежной банковской карты требуют от клиентов доверенность, а также сканы заграничного и внутреннего паспортов. В этом случае получатель услуги рискует и своими персональными данными, отметил гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов:

«Организация-партнер может потом перепродать эту информацию, использовать ее в каких-то других целях. Кроме того, большинство подобных сервисов сейчас больше не посреднические, а мошеннические. То есть вы предоставите и свои данные, и заплатите за услугу, но, как правило, в ответ ничего не получите, а идти жаловаться, как говорится, некуда.

Степень риска при оформлении банковской карты через стороннее лицо в другой стране достаточно высокая. Как минимум если этот сервис взломают, то его клиентов могут шантажировать, например, обнародованием информации».

При этом даже если у обладателей иностранных карт возникнут трудности, сервисы по их выдаче могут уйти от ответственности, подчеркнул гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:

«Посредник, если у него есть мало-мальски грамотная юридическая служба, корректно, с точки зрения законодательства отстроит свои услуги как работу, по сути, агрегатора. В этом случае он не несет ответственности за политику банка, мобильных операторов, соответствующих органов, контролирующих финансовый рынок и борьбу с отмыванием денег в конкретных странах. То есть такая компания окажет услугу, которая выразится в том, что тот или иной гражданин РФ стал клиентом банка, получит за нее комиссию, а дальше взятки гладки. Даже добропорядочная часть таких игроков явно сможет уйти от ответственности за какие-либо проблемы в дальнейшем вполне легитимно».

Как бизнес выходит в "Мир"

Тем временем сервис «Золотая корона» заявила, что больше не обслуживает платежи с карт подсанкционных банков. Проблемы, в частности, возникли у клиентов «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка. Им осталось два варианта — проводить операции с помощью карт других организаций или приносить в отделения системы переводов наличные и так отправлять деньги за границу.

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Владимир Расулов

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