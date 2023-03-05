Переводы перестают быть «коронными»

«Золотая корона» больше не обслуживает платежи с карт подсанкционных банков. Проблемы при трансакциях возникли, в частности, у клиентов «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-банка. В пресс-службе системы денежных переводов объяснили ограничения требованиями партнеров. Речь о кредитных организациях, которые выплачивают суммы отправлений в других странах и ведут учет операций. Они заявили руководству сервиса, что не готовы нарушать санкционный режим. Аналогичное решение принял и комплаенс «Золотой короны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом другие популярные платежные системы, к примеру, «Юнистрим» или CONTACT об изменении правил не сообщали, не жаловались на трудности и их пользователи. Впрочем, вскоре ситуация может поменяться, предупредил председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Санкционные банки для зарубежных платежных институтов становятся все более токсичными, поэтому количество таких вариантов, скорее всего, будет стремительно уменьшаться. С кошельками Qiwi примерно такая же история.

Принципиальной разницы в таком контексте между картой и счетом в системе Qiwi нет. Правда, у кошелька действительно есть преимущество в том, что пользователь может открыть его удаленно, но там есть определенные ограничения на суммы переводов.

Что касается виртуальных карт Ozon или "Яндекса", то все же в этом случае речь идет об электронном кошельке. Ведь Ozon как магазин не является эмитентом. То есть если вы можете открыть счет удаленно, то это признак того, что это не карточка, а электронный кошелек. Поэтому там сохраняются ограничения для них: 60 тыс. руб. на разовый перевод и 200 тыс. руб. в месяц».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что лучший вариант для пострадавших от ограничений клиентов — открыть счет в другом российском банке. Впрочем, из крупнейших системообразующих игроков рынка не под санкциями остались всего две организации — Юникредит-банк и Райффайзенбанк.

Есть и менее популярная альтернатива для переводов за рубеж — трансакции в криптовалюте. Отправить токены можно разными способами, а покупать их можно с помощью карт разных кредитных компаний, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:

«Существует несколько схем. Наверное, самая распространенная — это "Ты — мне, я — тебе". То есть пользователь переводит средства на счет какого-то человека, который ему сообщили, и, в свою очередь, получает перевод в свой электронный кошелечек, который будет номинирован уже в криптовалюте. Вот эта схема во многом на доверии работает. Но с учетом большого объема операций, которые проходят, можно сказать, что это относительно безопасные вещи. То есть какому-то условному посреднику, который оказал услуги тысяче других людей, неинтересно будет нас обманывать и пытаться, условно, $1 тыс. украсть.

Вторая схема работает через криптовалютные биржи-обменники. Но тут чуть сложнее, потому что нужно искать тех, кто принимает те карты, которыми ты готов расплатиться.

Есть определенный скепсис в отношении связей с Россией, но эти криптовалютные площадки расположены во многих странах мира, и есть такие юрисдикции, которым к санкциям по большому счету равнодушны. Они делают бизнес и считают, что работать с российскими клиентами вполне нормально».

Впрочем, как отмечают аналитики, клиенты, которые проводят трансакции в криптовалюте, должны быть готовы к высоким рискам. Эта сфера в России, как и во многих других странах мира, почти не регулируется, а, значит, и защиту от мошенников граждане получить не смогут.

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Иван Хорушевский