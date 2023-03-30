Евгения Ройзмана выпустили из спецприемника, где он провел 14 суток за репост ролика

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) выпустили из спецприемника. Он провел там 14 суток за репост ролика, содержащего экстремистскую символику, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «Вконтакте» (ч.1. ст.20.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политик просидел в спецприемнике 14 суток

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Политик просидел в спецприемнике 14 суток

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, в эти 14 суток он читал книги: Льва Гумилева, Николая Лескова, Дмитрия Быкова (признан иностранным агентом), Библию.

Напомним, на этой неделе прокуратура Центрального административного округа Москвы также утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгения Ройзмана о дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где Евгений Ройзман поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине.

«Я здесь-то ни за что сидел. В уголовном деле не конкретизировано обвинение, я до конца не понимаю в чем меня обвиняют. Я признаю события, все, что я говорил — я это говорил. Мы все свою страну знаем, у меня нет никаких иллюзий. Каждый человек, который родился в России должен быть морально готов отсидеть. Уезжать я, конечно, не буду. Есть поговорка: "от тюрьмы и от суммы не зарекайся", но правда есть и другая: "и в Сибири люди живут"», — заявил журналистам Евгений Ройзман.

Уголовное дело политика по ч.1 ст.280.3 УК РФ должен рассмотреть Октябрьский райсуд Екатеринбурга.

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Карина Канаева, Дарья Башлыкова