Уголовное дело Евгения Ройзмана рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга

Уголовное дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ) направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Об этом «Ъ-Урал» рассказал адвокат политика Владислав Идамжапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело бывшего мэра передано в суд в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дело бывшего мэра передано в суд в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В том, что дело передано для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга ничего удивительного нет. По закону дело должно рассматриваться по месту совершения деяния. Следователи указали место совершения деяния — Октябрьский район г. Екатеринбурга. Поэтому абсолютно правильно, что дело направлено в этот суд», — прокомментировал господин Идамжапов.

Накануне прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение. Поводом для возбуждения дела стал ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где Евгений Ройзман поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. Напомним, 16 марта 2023 года Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «ВКонтакте». Сам Евгений Ройзман заявлял, что не имеет отношения к этой группе, у него нет аккаунта в данной социальной сети и он не заходил туда «ни разу в жизни».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «"Ответы на ваши вопросы" передают в суд».

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