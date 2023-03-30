Польша готова угрожать МОК бойкотом Олимпиады из-за возможного участия россиян

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху по поводу спортсменов из России и Белоруссии. Он заявил, что Варшава считает, что бойкот Олимпийских игр из-за возможного участия в них атлетов из России не потребуется. Однако тема возможного бойкота должна сохраняться, подчеркнул он.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится»,— заявил Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

При этом Камиль Бортничук заявил, что на 99% уверен, что бойкот спортивного мероприятия не потребуется. Такая убежденность у польского правительства возникла после публикации рекомендаций МОК о критериях допуска россиян к спортивным состязаниям. «Как это ни парадоксально, эта позиция нам нравится гораздо больше, чем те утечки, что были»,— заявил господин Бортничук.

После начала российской военной операции на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Однако спустя год, 28 марта, Томас Бах заявил, что международные спортивные турниры должны проходить без дискриминации и комитет рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Подробнее о рекомендации МОК читайте в материале «Вот тебе МОК, а вот и порог».