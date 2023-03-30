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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:20. В городе Шебекино Белгородской области, попадающем под регулярные обстрелы ВСУ, сегодня проходят «командно-штабные учения», предполагающие тренировки по вывозу граждан на автобусах из опасных зон в различных локациях города. Учения проходят для сотрудников органов власти, социальных объектов и объектов жизнеобеспечения, а также для водителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:02. За время специальной военной операции на Украине власти Курской области отремонтировали более 450 домов в приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, выступая перед депутатами облдумы с отчетом за 2022 год.

По его данным, за период с 24 февраля 2022 года были восстановлены 24 многоквартирных дома, 431 частный и семь «социальных объектов». Расходы бюджета на это составили 445 млн руб. 4,6 млн руб. компенсаций было выплачено жителям за поврежденные автомобили.

9:45. Российские регионы, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, получат от правительства РФ 1 млрд руб. для «восстановления и поддержания деятельности пострадавших коммерческих предприятий». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам визита в регион главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 марта

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