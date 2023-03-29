Правительство РФ выделит 1 млрд рублей для поддержки пострадавших от обстрелов со стороны Украины предприятий

Российским регионам, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, правительством РФ будет выделен 1 млрд руб. для восстановления и поддержания деятельности пострадавших коммерческих предприятий. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам визита в регион «команды Министерства экономического развития РФ во главе с Максимом Решетниковым».

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Как рассказал в своем телеграм-канале глава региона, рабочая группа посетила место, на котором раньше находился торговый центр «Галерея» в Шебекино: «Здание ТЦ выгорело полностью в результате обстрела ВСУ 22 октября 2022 года». Также чиновники встретились и с руководством завода красок и лаков на основе полимеров, где «в результате прилета пяти снарядов были уничтожены все запасы готовой продукции и практически полностью действующее производство». «Но владельцы предприятия, коллектив ни на день не остановили отгрузку готовой продукции, локализовав производство на соседних площадках»,- уточнил господин Гладков.

По его словам, среди решений правительства РФ по оказанию реальной помощи местному бизнесу - намерение «упростить условия получения микрозаймов, поручительств, грантов молодым и социальным предпринимателям». «Документы сейчас проходят согласование в ускоренном порядке, чтобы предприниматели как можно скорее могли воспользоваться поддержкой. У нас появляется возможность решить проблемы пострадавших предприятий. И мы при поддержке федерального центра обязательно их решим»,- пообещал губернатор.

Владимир Зоркий