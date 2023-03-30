В Курской области после обстрелов отремонтировали 450 домов

За время специальной военной операции на Украине власти Курской области отремонтировали более 450 домов в приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, выступая перед депутатами облдумы с отчетом за 2022 год.

Перед началом отчета он предложил почтить минутой молчаний память «погибших курян и россиян, отдавших свои жизни, защищая отечество».

«Мы как приграничный регион особенно остро почуствовали агрессию со стороны Украины, ее удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре,— сказал губернатор.— Я уверен, что наше дело правое, и мы на всех фронтах победим»

По его данным, за период с 24 февраля 2022 года были восстановлены 24 многоквартирных дома, 431 частный и семь «социальных объектов». Расходы бюджета на это составили 445 млн руб. 4,6 млн руб. компенсаций было выплачено жителям за поврежденные автомобили.

«Прошу донести информацию до населения,— обратился господин Старовойт к депутатам.— Мы помогаем в переселении курянам, которые хотят уехать их приграничных районах. Готовы в кратчайшие сроки обеспечить переселение граждан, живущих в зоне обстрелов»

Также господин Старовойт сообщил, что в Курской области по-прежнему действуют 17 пунктов временного размещения для беженцев из Украины, в них живут 1,7 тыс. человек, более 400 из них — дети.

Спикер курской облдумы Юрий Амерев на отчете господина Старовойта отметил, что «по новому регламенту», прения по поводу выступления губернаторов «не предусмотрены», а «вопросы от отдельных депутатов не допускаются».

Сергей Калашников

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