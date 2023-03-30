В Курской области суд оштрафовал бывшего учителя за дискредитацию ВС РФ

30 марта Курский райсуд в Курской области рассмотрел дело в отношении 49-летнего бывшего школьного учителя Николая Бобрышева. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и назначили штраф в размере 30 тыс. руб., сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

6 апреля прошлого года на уроке обществознания в одной из школ Курского района учитель высказал десятиклассникам отрицательные суждения о ходе специальной военной операции на территории Украины. Один из учеников записал выступление на мобильный телефон. Его отец отдал запись правоохранительным органам.

На сегодняшнем заседании экс-педагог не признал вину, отметив, что ученики спровоцировали его на выступление, зная отношение учителя к СВО. На тот момент он имел стаж в два года, сейчас не трудоустроен. Ранее его привлекали к административной ответственности за курение в неположенном месте и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сергей Толмачев