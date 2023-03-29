Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 марта

13:12. В Орловском государственном университете имени Тургенева в рамках вузовской программы «Открытый диалог» прошла встреча с участником специальной военной операции, а ныне и. о. руководителя городского отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» 25-летним Денисом Орловым. Об этом сообщили в мэрии Орла. «Специальная военная операция перед нами ставит два важнейших вопроса. Первый — быть ли нашей стране, быть ли нашему Отечеству? И второй — быть ли нам, быть ли нашим детям и внукам? Каждый из нас может внести посильную лепту в Победу нашего народа над боевиками и террористами. Пока Россия является одной большой страной, единым многонациональным народом, ее никто не сможет победить», — заявил Денис Орлов. По его словам, «мы не воюем против Украины»: «Мы воюем против тех, кто взрывает наши православные храмы, изгоняет наших священников и монахов. Мы воюем за то, чтобы у наших с вами детей было будущее. И я говорю это вам, как ваш ровесник».

12:40. Воронежский разведчик ЧВК Федор Крячков рассказал местному изданию «МОЁ!» о попадании в украинский плен. Его захватили после ранения ног в конце августа 2022 года, приговорили к 6,5 годам, в январе 2023 года обменяли. По словам Федора Крячкова, за первый два месяца плена он «собрал все окрестные подвалы», а потом попал в больницу, где было «моральное давление»: «Медсестра, делая перевязки, не упускала возможности сказать что-то вроде "я бы тебя лучше убила, чем возиться с тобой". Конечно, меня никто не лечил. Только перевязки. Раны заливали перекисью. Раз в сутки — обезболивающее». Уже в России он провел на операционном столе 17,5 часа. После окончательного выздоровления 30-летний Федор Крячков планирует жениться и снова отправиться в зону спецоперации.

10:57. Воронежский скульптор и резчик по дереву Александр Ивченко отправил в зону спецоперации первую тысячу деревянных ложек для солдат. По его словам, а прошлые выходные уехала партия на донецкое направление в Марьинку и Авдеевку, а в ближайшие выходные планируется «довольно непростой маршрут». О нем, не исключил Александр Ивченко, будет отдельный рассказ.

9:55. В Белгородской области проверяют системы оповещения, сообщили в облправительстве. На 29 марта на 11:00 запланирована работа сирен в Белгороде, Алексеевском городском округе, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Красногвардейском и Ракитянском районах.

8:54. Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову не удалось встретиться с матерями служащих в регионе срочников. Глава региона рассказал, как в середине марта к нему поступило сразу несколько просьб: «Кого-то в отпуск отпустить, кому-то помочь с различными проблемами». «Конечно, напрямую решить такие проблемы у меня такого права нет, что я не командую военнослужащими, но предложил встретиться 28 марта в очном режиме, проговорить все проблемы и постараться помочь там, где мы действительно в состоянии», — отметил Вячеслав Гладков. По его словам, сначала записалось две мамы, затем «по различным причинам» отказались от встречи и они. «С одной стороны, делаю вывод, что не все так сложно, как первоначально в сообщениях читалось, а с другой стороны, всегда готов откликнуться на те просьбы, которые нам по силам. Тоже стараемся действительно сделать не ради какого-то отчета, а ради того, чтобы действительно проблему решить», — резюмировал губернатор.