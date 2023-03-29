Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций против России

Швейцария введет ограничения против России, которые входят в десятый пакет санкций ЕС, сообщила пресс-служба Федерального совета (правительства) республики.

В пресс-релизе говорится, что 1 марта Швейцария ввела санкции против еще примерно 120 физических и юридических лиц из санкционного списка десятого пакета ЕС. Сейчас Федеральный совет принимает меры для вступления в силу остальных санкций.

При этом Швейцария не будет ограничивать предоставление России гуманитарных услуг. Кроме того, Федеральный совет оставил за собой право разрешать россиянам, находящимся под санкциями, продажу швейцарских активов, если это будет сочтено необходимым для защиты интересов республики.

Евросоюз утвердил десятый пакет санкций против России 26 февраля. Ограничения ввели против 83 физических и 33 юридических лиц из РФ. В пакет также вошли запрет на транзит по российской территории товаров двойного назначения, поставки России ряда товаров и импорт битума и синтетического каучука.

Швейцария вместе с другими государствами Запада вводила против России ограничения после ввода войск на Украину. Власти заморозили российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (около $8 млрд). Вместе с тем парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия для Украины.

Подробнее о позиции Берна — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Эрдни Кагалтынов