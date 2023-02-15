Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты

Швейцария по решению Федерального совета (правительства) страны присоединилась к ценовому потолку на российские нефтепродукты, сообщила пресс-служба швейцарского кабмина. Ограничения начнут действовать сегодня, 15 февраля, в 20:00 мск.

В пресс-релизе Федерального совета говорится, что страна присоединяется к ограничениям в ответ на то, что Россия продолжает «нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины».

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). Эти ограничения ввели страны G7, ЕС и Австралия.

16 декабря Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и к девятому пакету санкций Евросоюза против России. По состоянию на 25 ноября Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков (приблизительно $7,94 млрд). В конце ноября Федеральный совет Швейцарии ввел полное эмбарго на поставки оружия России.

Эрдни Кагалтынов