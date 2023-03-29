Нефть прибавит в объеме

Россия нарастит поставки нефти в Индию. Соглашение по итогам переговоров подписали «Роснефть» и корпорация Indian Oil. Конкретные цифры не разглашаются. В сообщении российской компании указано, что поставки увеличиваются «существенно». Кроме того, стороны договорились расширить ассортимент нефти, поставляемой в Индию.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Siddiqui / File Photo / Reuters Фото: Danish Siddiqui / File Photo / Reuters

В последние месяцы западные СМИ активно обсуждают вопрос о том, присоединится ли Дели к антироссийским санкциям и будет ли исполнять механизм потолка цен. Вероятно, давление США и Европы на Индию усилится, предполагает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович. Однако сейчас взаимодействие Дели и Москвы в энергетике вышло на максимальный уровень, говорит он:

«Недавно вице-премьер Александр Новак сказал, что в прошлом году поставки нефти в Индию выросли в 22 раза. Это колоссальные объемы, пусть и с низкой стартовой базой, которая начинает расти. Что касается цифр, насколько я понимаю, уже доходит до 1,4 млн баррелей в сутки, то есть до трети всего индийского импорта. Так что Индия — важный для нас рынок, и было бы хорошо, если бы их инвесторы зашли в проекты в России.

Я не знаю, договаривался ли Сечин об этом с индийцами, но было бы неплохо, если бы они пришли, например, в "Восток Ойл" — новый флагманский проект "Роснефти". Тогда можно было бы делать ставку на то, что они и как инвесторы придут, и заключат контракты на поставку дополнительной нефти. Что касается возможных рисков для сотрудничества Москвы и Дели в энергетической сфере, это западное давление.

Индия играет в стратегическую самостоятельность — она как бы ни с кем, сама по себе, самостоятельный игрок.

Поэтому Западу будет сложно на нее давить, но он будет пытаться. Постоянно транслируются какие-то слухи. Сначала одно западное агентство пишет, условно, что Индия присоединяется к прайс-кэпу, все это обсуждают, а через несколько дней другое СМИ со ссылкой на источники рассказывает об обратном, а также о том, что поставки очень масштабные. Но фундаментально Индия не откажется от работы с Россией. Ей бессмысленно это делать как финансово, так и политически».

Из-за того, что Россия в результате санкций почти полностью лишилась европейского рынка, по итогам прошлого года крупнейшим поставщиком нефти в ЕС стали США. Если до начала боевых действий на Украине Россия занимала примерно 30% нефтяного рынка Евросоюза, то уже к декабрю этот показатель опустился до 4%. При этом США к декабрю нарастили долю с 10% до почти 20%.

В российском Минэнерго заявили, что за 2022 год перенаправили все выпавшие объемы нефти в Азию. И теперь именно Индия и Китай стали монопольными покупателями российского сырья, отмечает главный аналитик по нефтегазовому сектору «Открытие Инвестиции» Алексей Кокин. Это, по его словам, несет новые риски:

«Если Россия не может поставлять нефть на свой традиционный рынок — в Европу, то из крупных покупателей остаются только Китай, Индия, из более мелких — Турция.

Вряд ли что-то сильно изменится. Соглашения с Индией, конечно, могут помочь как-то защитить ценообразование, не позволят индийским покупателям уж слишком диктовать условия. Но объективная реальность в том, что морской экспорт в эту страну сейчас занимает примерно половину всего морского экспорта. Тут не надо присоединяться ни к какому потолку официально — надо просто пользоваться тем, что он есть, и обговаривать свои условия. Безусловно, для Дели это очень выгодная ситуация.

Если говорить о выпавших газовых объемах, этот вопрос неразрешим в краткосрочной перспективе, поскольку, в отличие от нефти, газ у нас по морю экспортируется только в объеме СПГ. Азиатские страны готовы его покупать — было бы предложение. Перспективы выглядят неплохо, баланс рынка СПГ изменился не в лучшую сторону для покупателей. Будет здесь ниша и для российского газа, но вопрос в том, как быстро РФ сможет построить заводы. Она не единственная, кто хочет это сделать. Нужно торопиться, а торопиться довольно сложно, потому что оборудование под санкциями».

Bloomberg сообщает, что между Саудовской Аравией, Россией и Ираном усиливается конкуренция и за другой азиатский рынок — Китай. Такой вывод агентство делает, проанализировав крупную сделку между Saudi Aramco и китайской Rongsheng Petrochemical. Эр-Рияд инвестировал в нефтяной актив КНР свыше $3,5 млрд.

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Александр Рассохин, Владислав Викторов