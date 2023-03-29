Россия и Индия мечтают поумнеть

В Дели проходит российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», в котором принимают участие представители бизнес-сообщества, члены правительства и главы регионов двух стран. Форум предваряет намеченное на апрель заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая возобновит работу после пятилетнего перерыва. В условиях, когда товарооборот бьет рекорды благодаря объемам продажи российской нефти, стороны ищут пути повышения качества деловых связей, делая упор на укрепление технологического суверенитета, решение проблем торгового дефицита и доступа к рынкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Открывшийся в среду в Дели двухдневный российско-индийский деловой форум имеет свои особенности. Во-первых, участникам предстоит решать, как развивать сотрудничество в условиях войны санкций России и Запада и возникающих в связи с ней многочисленных «красных флажков». Во-вторых, зафиксированный в прошлом году рост количественных показателей торговли, во многом достигнутый за счет наращивания поставок в Индию российской нефти, пока не сопровождается диверсификацией торговых отношений и выявлением новых направлений сотрудничества.

Накануне открытия форума вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в 2022 году экспорт российской нефти в Индию вырос в 22 раза. В свою очередь, в Дели рассказали, что индийский импорт удобрений из России за 11 месяцев (апрель—февраль) 2022/2023 финансового года достиг трехлетнего максимума.

Иллюстрацией того, к каким метаморфозам может привести импортозамещение, стал приход на российский рынок индийского алкоголя. «За первые два месяца (2023 года.— “Ъ”) Индия поставила в РФ почти 720 тыс. литров крепких спиртных напитков и впервые вошла в десятку крупнейших поставщиков, обогнав Испанию и США»,— цитирует «Интерфакс» директора по маркетингу Luding Group Андрея Ушакова. «До 2023 года виски из Индии на российском рынке представлены не были, однако сейчас эта страна начала стремительную экспансию. За январь и февраль поставила в Россию 311 тыс. литров виски. Больше завезли только США, Ирландия и Великобритания»,— отметил господин Ушаков.

Однако «магия цифр» растущего товарооборота не может скрыть отсутствия четкого понимания того, могут ли двусторонние деловые связи обрести новое технологическое лицо и перестать быть несбалансированным и «энергоцентричными».

«В глобальной экономике все ощутимее конкуренция технологических стандартов, платформ и систем,— заявил “Ъ” источник в Дели, близкий к организаторам форума.— Хотя большинство из них принадлежит США, Китай все более активно формирует свое технологическое пространство, также претендуя на глобальное лидерство. Доминирование на рынке высоких технологий узкого круга монополий, готовых отключить свои сервисы по политическим мотивам, сродни новому колониализму — теперь уже в цифровой упаковке».

По словам собеседника «Ъ», в этих непростых условиях «сохранение странами своего политического и экономического суверенитета предполагает поиск партнеров, вместе с которыми они могут вырваться из пут цифровых монополий». «Россия и Индия потенциально могли бы стать лидерами “движения технологического неприсоединения”, однако для этого они должны определить, что они могут дать друг другу и всему миру»,— резюмировал индийский источник «Ъ».

Поиск нового лица российско-индийских связей, перестающих быть старой историей «нефти, чая и специй», предполагает совместное развитие направлений, которые еще недавно считались экзотическими, таких как совместное создание новой урбанистической инфраструктуры.

Об этом заявил «Ъ» модератор пленарного заседания «Умный город: общее будущее Индии и России», председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией, министр правительства Москвы Сергей Черемин. «В России и Индии происходит фундаментальная трансформация стратегий развития больших и малых городов — они становятся “умными”, вбирая в себя наиболее продвинутые технологических решения. Мировой рынок технологий умного города имеет огромный потенциал роста. В связи с этим российские и индийские разработчики могут совместно предлагать уникальные решения, которые будут востребованы во многих странах»,— заверил «Ъ» господин Черемин.

Задаче сделать двусторонние связи «более умными» было посвящено еще одно заседание — «Цифровая трансформация транспортного комплекса в условиях технологического суверенитета», на котором индийскую сторону представляли министр гражданской авиации Виджай Кумар Сингх и секретарь Министерства автомобильного транспорта Алка Упадхъяя.

Открытию российско-индийского делового форума предшествовал начавшийся в понедельник двухдневный визит в Дели главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, в ходе которого обсуждалось еще одно перспективное направление двусторонних связей — развитие совместных проектов и производств в регионах Дальнего Востока и Арктики. С индийской стороны в обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, а также более 20 топ-менеджеров и акционеров частных и государственных компаний и отраслевых бизнес-ассоциаций.

«В ходе встречи и переговоров обсуждались вопросы реализации проектов в туризме, девелопменте, фармакологии, добыче полезных ископаемых, строительстве инфраструктуры, поставки техники и оборудования, продовольственных товаров. Ряд индийских компаний рассматривают возможность локализации производств — как на Дальнем Востоке, так и в арктических регионах, в частности в Мурманской области. Были рассмотрены перспективы развития транспортно-логических связей двух стран, в том числе с использованием маршрутов Северного морского пути, арктической и дальневосточной железнодорожной и портовой инфраструктуры»,— сообщили в Минвостокразвития РФ.

Марафон встреч и переговоров официальных лиц и представителей делового сообщества, проходящий в Дели в конце марта, предваряет запланированное на апрель в индийской столице полноформатное заседание Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК).

Договоренность о его проведении была достигнута в начале марта в ходе онлайн-переговоров вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которые прошли в формате встречи сопредседателей российско-индийской МПК.

«Доклады рабочих групп демонстрируют, насколько обширная повестка у российско-индийских отношений. Это еще раз подтверждает значимость Межправительственной комиссии для системной проработки всего комплекса направлений сотрудничества»,— сообщил по итогам онлайн-встречи Денис Мантуров. В совместном заявлении сопредседателей МПК говорилось: они договорились «работать вместе, чтобы раскрыть весь потенциал двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе путем решения проблем торгового дефицита и доступа к рынкам».

Созданная в 1994 году, когда Москва и Дели еще только решали болезненные вопросы перехода от плановой советско-индийской торговли к новым рыночным механизмам и новой системе взаиморасчетов, Межправкомиссия не собиралась уже пять лет — последнее заседание состоялось в 2018 году. Между тем ее новое заседание пройдет в условиях, когда в деловых связях двух стран возникают как новые риски и проблемы, так принципиально новые возможности.

Сергей Строкань