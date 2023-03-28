Обломки беспилотника желто-синего цвета обнаружены у железнодорожных путей в Новой Москве

Обломки предположительно беспилотного летательного аппарата (БПЛА) найдены около железнодорожных путей в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На месте обнаружения обломков БПЛА работают следователи. Как передает РЕН ТВ, БПЛА окрашен в цвета украинского флага, а на его крыльях написано «Слава Украине».

«Предположительно обломки БПЛА обнаружены около железнодорожных путей в деревне Свитино в Новой Москве, пострадавших нет»,— рассказали ТАСС в силовых структурах.

Обломки БПЛА, по данным источников агентства, обнаружил местный житель. На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

26 февраля сообщалось о падении беспилотника в деревне Габастово Коломенского района Московской области рядом с принадлежащей «Газпрому» компрессорной станцией. Откуда прилетел аппарат и кому принадлежал, не уточнялось. Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что упавший беспилотник был иностранного производства и на оснащении у российских подразделений не стоял. По данным РЕН ТВ, БПЛА был начинен взрывчаткой.

Александр Кислов