Украинские дроны летят косяками

Минобороны сообщило о предотвращении массовой украинской атаки на Россию с использованием беспилотников. Шесть дронов были сбиты, а еще четыре с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выведены из строя. Накануне один из украинских дронов долетел до подмосковной Коломны, а остальные были уничтожены в Белгороде, Адыгее и на Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник UJ-22 Airborne

Фото: Efrem Lukatsky / AP Беспилотник UJ-22 Airborne

Фото: Efrem Lukatsky / AP

По данным Минобороны, в атаке на Крым ВСУ использовали с десяток беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вероятно, это были ударные UJ-22 Airborne, производство которых организовано на Украине. «Шесть украинских ударных беспилотных средств были сбиты средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено»,— заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным «Ъ», это была, пожалуй, самая массовая атака с использованием беспилотников, организованная ВСУ.

Следователи СКР и эксперты-взрывотехники ФСБ тем временем разбираются с последствиями украинской атаки, проведенной накануне. Напомним, что БПЛА рухнули в Белгороде, Адыгее, Московской области и, предположительно, в Туапсе (Краснодарский край). Военные сообщили, что часть беспилотников была выведена из строя средствами РЭБ.

По информации источников «Ъ» в силовых структурах, дроны атаковали Белгород с 22:00 до 23:15 27 февраля.

Запуски беспилотников, предположительно, были проведены со стороны города Волчанска Харьковской области, который с начала спецоперации находился под контролем ВС РФ, а осенью прошлого года был занят украинской армией. От него до российской границы порядка 6,5 км.

В нападении, по данным силовиков, использовались самодельные БПЛА, снаряженные взрывными устройствами кустарного производства. Один дрон попал в технический этаж 16-этажки на улице Шумилова, от удара развалился на части и не взорвался. Другой влетел в окно квартиры на шестом этаже 15-этажки на улице Попова. Взрывчатка не сработала, а после эвакуации 200 жильцов дома ее обезвредили сотрудники ФСБ. Третий беспилотник рухнул во дворе дома на Садовой улице, повредив четыре автомобиля.

Взорвался только четвертый аппарат, попавший в крышу супермаркета ООО «Леон» — отдельно стоящего здания на Просторной улице. В результате детонации БПЛА произошел пожар, общая площадь которого не превысила 40 кв. м.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил 2 млн руб.

С мест падения других дронов были изъяты идентичные вещдоки: по четыре брикета пластиковой взрывчатки весом около 2 кг, детонаторы и поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 2 мм.

Еще один беспилотник, судя по маркировке, украинский Airborne (радиус действия — порядка 800 км) долетел до городского округа Коломна в Подмосковье, однако там врезался в дерево и развалился на части. Его целью мог быть филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» — «Серпуховское линейное производственное управление магистральных газопроводов», находящийся в лесополосе. Дрон не долетел до него около сотни метров. БПЛА, как установили осматривавшие его взрывотехники ФСБ, был заряжен пластиковой взрывчаткой весом более килограмма, а также нес четыре гранаты.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверки по факту атаки беспилотников и возбудить уголовные дела. По данным «Ъ», следствие склоняется к тому, чтобы квалифицировать происшедшее как покушение на теракты или массовое убийство (ст. 30 и ст. 205 или ст. 105 УК).

Николай Сергеев