AP: Пентагон отказался расследовать замедление Starlink на Украине
Генеральный инспектор Пентагона Платт Моринг отказался проводить расследование перебоев в работе систем спутниковой связи Starlink и Starshield на Украине, которое запросила группа сенаторов. Об этом сообщает Associated Press (AP).
По данным агентства, запрос на расследование был направлен 15 октября. Группа из девяти законодателей — четырех республиканцев и пяти демократов — требовала выяснить, кто приказал ограничить стратегически важные для Украины системы спутниковой связи, а также знала ли американская администрация об изменениях в их работе. Как отмечает AP, ответ Пентагона на запрос сенаторов поступил только 27 октября: в нем было сказано, что на их вопросы «лучше ответят военно-воздушные силы США». Такой ответ вызвал недоумение у подписавших письмо сенаторов, среди которых демократ Джинн Шахин, пишет AP. По ее словам, отказ выглядит как нежелание расследовать деятельность основателя SpaceX Илона Маска.
Сбои в работе Starlink на Украине начались 14 октября. На вопросы о замедлении скорости администрация Белого дома и Илон Маск давали противоречивые объяснения. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не знает, кто ограничил работу Starlink. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс намекнул на некую координацию действий со стороны главы государства. Госдепартамент США и Пентагон вовсе отрицали участие администрации. Сам Илон Маск 24 октября сообщил, что SpaceX замедлила скорость систем на Украине из-за нарушения условий использования. В тот же день полноценная работа Starlink и Starshield на Украине была восстановлена.