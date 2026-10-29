AP: Пентагон отказался расследовать замедление Starlink на Украине

По данным агентства, запрос на расследование был направлен 15 октября. Группа из девяти законодателей — четырех республиканцев и пяти демократов — требовала выяснить, кто приказал ограничить стратегически важные для Украины системы спутниковой связи, а также знала ли американская администрация об изменениях в их работе. Как отмечает AP, ответ Пентагона на запрос сенаторов поступил только 27 октября: в нем было сказано, что на их вопросы «лучше ответят военно-воздушные силы США». Такой ответ вызвал недоумение у подписавших письмо сенаторов, среди которых демократ Джинн Шахин, пишет AP. По ее словам, отказ выглядит как нежелание расследовать деятельность основателя SpaceX Илона Маска.