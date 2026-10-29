«Яндекс» заявил о восстановлении ключевых функций сервисов после атак БПЛА
«Яндекс» сообщил, что восстановил все ключевые функции в сервисах для пользователей и бизнеса после атак на БПЛА на дата-центры компании. В компании уточнили, что ее инженеры «работают над тем, чтобы вернуть все возможности в полном объеме».
«Масштаб и диверсификация бизнеса обеспечивают "Яндексу" устойчивость к внешним вызовам. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и клиентами»,— указано в пресс-релизе компании.
В начале октября ВСУ ударили беспилотниками по дата-центрам Яндекса в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. С 11 октября начались сбои в сервисах компании — «Яндекс Go», «Почте», «Яндекс Пэй» и других. 20 октября была восстановлена работа сервисов «Яндекс 360», 22 октября — основные функции «Яндекс Пэй».