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Коммерсантъ FM
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Тюрьма Симферополя ждет своих строителей

Бывшего замдиректора ФСИН просят осудить на 15 лет за махинации

Как стало известно «Ъ», 15 лет заключения затребовала прокуратура для бывшего замдиректора ФСИН по финансам Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Ранее его дважды приговаривали по обвинениям в махинациях в Москве. При этом в третий раз экс-чиновник оказался на скамье подсудимых уже после того, как врачи диагностировали у него тяжелейшее заболевание, с которым нельзя содержать в условиях колонии и СИЗО, откуда он и выступал в прениях по ВКС. Адвокаты полагают, что в ходе разбирательства было нарушено право Олега Коршунова и других подсудимых на защиту.

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время заседания Гагаринского районного суда в 2019 году

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время заседания Гагаринского районного суда в 2019 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время заседания Гагаринского районного суда в 2019 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Судья Центрального райсуда Симферополя Александр Вороной, неспешно рассматривавший уголовное дело с весны прошлого года, как отмечают участники разбирательства, в последнее время резко ускорился. Произошло это после того, как указом президента Владимира Путина господин Вороной был назначен судьей апелляционной инстанции Верховного суда Крыма, должность которого займет с середины апреля. Очевидно, чтобы успеть к этой дате, председательствующий, свернув представление доказательств защитой, объявил о начале прений сторон.

Защита фигурантов и сами подсудимые протестовали, но обвинение выступило за завершение процесса. В ходе прений прокурор сообщил, что вина бывшего замдиректора ФСИН по финансовым и тыловым вопросам Олега Коршунова, экс-руководителя СУ-23 Валерия Каклюгина и предпринимателя Андрея Угланова в инкриминированном им СКР мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также отмывании (ст. 174 УК — обвиняется только последний) полностью доказана.

По версии следствия, еще в 2015 году являвшийся тогда замдиректора ФСИН Олег Коршунов вступил с Валерием Каклюгиным и Андреем Углановым в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО на 366 мест. Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году.

Однако Олег Коршунов, считает обвинение, пролоббировал включение в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она не достроила, но порядка 94 млн руб., выделенных на проект, были похищены.

Гендиректор «Юнистроя» Майя Гагуа, признавшая свою вину, была осуждена на четыре с половиной года условно тем же Центральным райсудом в особом порядке.

Для Олега Коршунова, учитывая две его предыдущие судимости, гособвинитель запросил 15 лет общего режима. Напомним, ранее приговорами Замоскворецкого и Гагаринского райсудов ему было назначено девять и семь лет соответственно за махинации на 150 млн руб. при закупке сахара и ГСМ, а также 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН. Решением Центрального райсуда Калининграда, куда бывший тыловик был отправлен отбывать наказание, ему путем частичного сложения сроков в общей сложности была определена отсидка в 12 лет, штраф в 900 тыс. руб., а также запрещено в течение трех лет после отбытия наказания занимать руководящие должности на госслужбе.

Для других фигурантов, Каклюгина и Угланова, обвинение запросило семь и восемь лет.

Крупная сумма взыскана с Олега Коршунова и двух его сообщников по делу о растрате

Все они в ответных выступлениях потребовали вынести оправдательный приговор, отмечая, в частности, что не только не похитили деньги тюремной системы, а это она осталась должна «Юнистрою» более 20 млн руб. за выполненные работы. Соответствующее решение арбитража, взыскавшего долг в пользу строителей тюрьмы, стало одним из доказательств их невиновности. А ФСИН, исполняя это решение, перечислил подрядчику требуемую сумму.

Олег Коршунов выступал в прениях из медсанчасти старого симферопольского изолятора по видеосвязи. Как отметил «Ъ» его адвокат Сергей Старовойтов, он впервые сталкивается с подобной практикой в суде.

Защита предлагала отложить прения, чтобы дать возможность сторонам подготовиться к ним, а главному обвиняемому поправиться, чтобы выступить в зале суда, но судья посчитал, что видеосеанс решит все проблемы.

Защитник напомнил, что у Олега Коршунова было диагностировано заболевание, входящее в правительственный список, с которым он давно должен был находиться на свободе, однако несколько судебных инстанций ему в изменении меры пресечения отказали. В результате защита, обжалуя эти решения, дошла до Верховного суда.

«Если приговор, который судья должен вынести 5 апреля будет обвинительным, он также будет обжалован, в том числе в связи с нарушением права фигурантов на полноценную защиту»,— отметил адвокат Старовойтов.

Николай Сергеев

Фотогалерея

ФСИН сидящая

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&lt;b>Александр Реймер&lt;/b>, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года&lt;br> 31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Александр Реймер, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года
31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;b>Николай Криволапов&lt;/b>, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года&lt;br> Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Николай Криволапов, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года
Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

&lt;b>Олег Коршунов&lt;/b>, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год&lt;br> В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Олег Коршунов, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год
В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

&lt;b>Светлана Алексеева&lt;/b>, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России &lt;br> Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Светлана Алексеева, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России
Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Алексей Данилов&lt;/b> (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России&lt;br> Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Алексей Данилов (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России
Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

&lt;b>Николай Баринов&lt;/b>, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год&lt;br> Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Николай Баринов, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год
Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

&lt;b>Александр Соколов&lt;/b>, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год&lt;br> 30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Александр Соколов, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год
30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

&lt;b>Александр Протопопов&lt;/b> (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год &lt;br> Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Александр Протопопов (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год
Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Николай Антоновский

&lt;b>Алексей Киктев&lt;/b>, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год&lt;br> В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Алексей Киктев, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год
В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Фото: УФСИН России по Астраханской области

&lt;b>Константин Антонкин&lt;/b> (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год&lt;br> В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Константин Антонкин (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год
В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

&lt;b>Ильгиз Ильясов&lt;/b> (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год&lt;br> Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Ильгиз Ильясов (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год
Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

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Александр Реймер, директор ФСИН России с августа 2009 по июнь 2012 года
31 марта 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке электронных браслетов для арестантов. По версии следствия, присвоил 2,7 млрд руб. бюджетных средств. В июне 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб. Лишен звания генерал-полковника

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Николай Криволапов, заместитель главы ФСИН России с января 2010 по февраль 2013 года
Проходил по делу о мошенничестве в крупном размере вместе со своим экс-начальником Александром Реймером. Осужден в июне 2017 года на 5 лет и 8 месяцев колонии и оштрафован на 600 тыс. руб. Лишен звания генерал-майора. Был освобожден досрочно в мае 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Олег Коршунов, заместитель директора ФСИН России с 2014 по 2017 год
В сентябре 2017 года был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получению взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 и 2016 году за взятку организовал вместе с подельниками заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Ущерб составил 155 мнл руб. В феврале 2018 года был обвинен также в хищении 263 млн руб., выделенных на закупку обуви для осужденных и сотрудников ФСИН. В июле 2019 года был приговорен к 7 годам лишения свободу и 900 тыс. руб. штрафа за мошенничество, а в марте 2020 года — к 9 годам колонии за растрату

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Светлана Алексеева, экс-заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России
Проходила по делу Олега Коршунова о растрате бюджетных средств. В марте 2020 года была приговорена к 8 годам колонии за пособничество в растрате и получение взятки. В декабре того же года суд апелляционной инстанции сократил срок заключения до 7,5 лет. Также Алексеева лишилась права занимать должности в органах власти сроком на 5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Алексей Данилов (слева), экс-начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения ФСИН России
Проходил фигурантом по делу Олега Коршунова. В марте 2020 года приговорен к 5 годам лишения свободы за пособничество в растрате бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Николай Баринов, заместитель директора ФСИН России с 2005 по 2009 год
Был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2007 по 2012 год, курируя строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, неоднократно получал взятки от строительных фирм. Общая сумма составила 44 млн руб. Признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В июне 2019 года был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Александр Соколов, начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю с 2007 по 2014 год
30 июня 2015 года был арестован по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за обещание своего покровительства получил от бизнесмена Юрия Пескова $300 тыс. с 2008 по 2012 год. В июле 2016 года был осужден на 5 лет колонии, в феврале 2017 года был лишен звания генерал-лейтенанта. В апреле 2018 года Ленинским судом Перми был снова осужден за взяточничество. От предпринимателя Константина Беляева получил туристический сертификат на 400 тыс. руб. и коллекционные монеты стоимостью 81 тыс. руб. и 180 тыс. руб., а от начальника колонии №29 Александра Лесничего — участок площадью 0,5 га стоимостью 1,2 млн руб. С учетом предыдущего приговора получил штраф 3,3 млн руб. и 12 лет лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг  /  купить фото

Александр Протопопов (слева), начальник УФСИН по Республике Коми с 2010 по 2014 год
Был арестован 14 января 2016 года Сыктывкарским городским судом по обвинению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере и с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, вместе с подельниками в 2014 и 2015 году организовал кражу 9 тыс. железобетонных плит, предназначенных для строительства федеральной автодороги, стоимостью 14 млн руб. и получил взятку в 625 тыс. руб. По совокупности преступлений приговорен к 9 годам лишения свободы, оштрафован на 1,7 млн руб. и лишен звания генерал-лейтенанта

Фото: Коммерсантъ / Николай Антоновский

Алексей Киктев, начальник УФСИН по Астраханской области с 2014 по 2017 год
В феврале 2017 года был заключен под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году потребовал от подчиненных отремонтировать его домовладение за их собственные средства в размере 400 тыс. руб. К работам привлекались заключенные. В декабре 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год, а также лишению права занимать определенные должности в правоохранительных и государственных органах на три года

Фото: УФСИН России по Астраханской области

Константин Антонкин (справа), начальник ГУ ФСИН по Кемеровской области с 2011 по 2017 год
В августе 2017 года был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что в 2012 году предложил директору одной из строительных фирм помощь в заключении госконтракта на 60 млн руб. по разработке проектной документации на строительство СИЗО в городе Белово. В качестве благодарности получил участок и жилой дом. Проект не прошел госэкспертизу и не был выполнен, ущерб составил более 44 млн руб. В июле 2019 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима с полным возмещением ущерба государству

Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

Ильгиз Ильясов (справа), начальник УФСИН по Курганской области с 2009 по 2017 год
Задержан в ноябре 2017 года. Получил обвинение в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2012 году присвоил более 13 млн руб. бюджетных средств. В октябре 2019 года был приговорен к 5,5 годам лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных и государственных органах в течение трех лет

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

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