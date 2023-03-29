Тюрьма Симферополя ждет своих строителей

Как стало известно «Ъ», 15 лет заключения затребовала прокуратура для бывшего замдиректора ФСИН по финансам Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Ранее его дважды приговаривали по обвинениям в махинациях в Москве. При этом в третий раз экс-чиновник оказался на скамье подсудимых уже после того, как врачи диагностировали у него тяжелейшее заболевание, с которым нельзя содержать в условиях колонии и СИЗО, откуда он и выступал в прениях по ВКС. Адвокаты полагают, что в ходе разбирательства было нарушено право Олега Коршунова и других подсудимых на защиту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время заседания Гагаринского районного суда в 2019 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время заседания Гагаринского районного суда в 2019 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Судья Центрального райсуда Симферополя Александр Вороной, неспешно рассматривавший уголовное дело с весны прошлого года, как отмечают участники разбирательства, в последнее время резко ускорился. Произошло это после того, как указом президента Владимира Путина господин Вороной был назначен судьей апелляционной инстанции Верховного суда Крыма, должность которого займет с середины апреля. Очевидно, чтобы успеть к этой дате, председательствующий, свернув представление доказательств защитой, объявил о начале прений сторон.

Защита фигурантов и сами подсудимые протестовали, но обвинение выступило за завершение процесса. В ходе прений прокурор сообщил, что вина бывшего замдиректора ФСИН по финансовым и тыловым вопросам Олега Коршунова, экс-руководителя СУ-23 Валерия Каклюгина и предпринимателя Андрея Угланова в инкриминированном им СКР мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также отмывании (ст. 174 УК — обвиняется только последний) полностью доказана.

По версии следствия, еще в 2015 году являвшийся тогда замдиректора ФСИН Олег Коршунов вступил с Валерием Каклюгиным и Андреем Углановым в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО на 366 мест. Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году.

Однако Олег Коршунов, считает обвинение, пролоббировал включение в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она не достроила, но порядка 94 млн руб., выделенных на проект, были похищены.

Гендиректор «Юнистроя» Майя Гагуа, признавшая свою вину, была осуждена на четыре с половиной года условно тем же Центральным райсудом в особом порядке.

Для Олега Коршунова, учитывая две его предыдущие судимости, гособвинитель запросил 15 лет общего режима. Напомним, ранее приговорами Замоскворецкого и Гагаринского райсудов ему было назначено девять и семь лет соответственно за махинации на 150 млн руб. при закупке сахара и ГСМ, а также 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН. Решением Центрального райсуда Калининграда, куда бывший тыловик был отправлен отбывать наказание, ему путем частичного сложения сроков в общей сложности была определена отсидка в 12 лет, штраф в 900 тыс. руб., а также запрещено в течение трех лет после отбытия наказания занимать руководящие должности на госслужбе.

Для других фигурантов, Каклюгина и Угланова, обвинение запросило семь и восемь лет.

Все они в ответных выступлениях потребовали вынести оправдательный приговор, отмечая, в частности, что не только не похитили деньги тюремной системы, а это она осталась должна «Юнистрою» более 20 млн руб. за выполненные работы. Соответствующее решение арбитража, взыскавшего долг в пользу строителей тюрьмы, стало одним из доказательств их невиновности. А ФСИН, исполняя это решение, перечислил подрядчику требуемую сумму.

Олег Коршунов выступал в прениях из медсанчасти старого симферопольского изолятора по видеосвязи. Как отметил «Ъ» его адвокат Сергей Старовойтов, он впервые сталкивается с подобной практикой в суде.

Защита предлагала отложить прения, чтобы дать возможность сторонам подготовиться к ним, а главному обвиняемому поправиться, чтобы выступить в зале суда, но судья посчитал, что видеосеанс решит все проблемы.

Защитник напомнил, что у Олега Коршунова было диагностировано заболевание, входящее в правительственный список, с которым он давно должен был находиться на свободе, однако несколько судебных инстанций ему в изменении меры пресечения отказали. В результате защита, обжалуя эти решения, дошла до Верховного суда.

«Если приговор, который судья должен вынести 5 апреля будет обвинительным, он также будет обжалован, в том числе в связи с нарушением права фигурантов на полноценную защиту»,— отметил адвокат Старовойтов.

Николай Сергеев