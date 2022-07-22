Бывшего замдиректора ФСИН оставили сидеть на здоровье

Важные события произошли в Крыму на процессе по делу бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Суд решил, что во время разбирательства под домашним арестом будут находиться двое из троих подсудимых — бывший руководитель строительного управления №23 Валерий Каклюгин и предприниматель Андрей Угланов. Под стражей остался лишь страдающий тяжелейшим заболеванием господин Коршунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Олег Коршунов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд в Крыму на процессе по делу о хищениях при строительстве симферопольского СИЗО решил отпустить из СИЗО под домашний арест одного из фигурантов — предпринимателя Андрея Угланова. Таким образом была удовлетворена просьба его адвокатов. Та же мера пресечения будет действовать и в отношении экс-руководителя СУ-23 Валерия Каклюгина. Впрочем, он и до этого находился под домашним арестом, но в Москве, и его доставляли в Крым по мере необходимости. Теперь он будет находиться в Симферополе. В следственном изоляторе теперь остается лишь главный фигурант расследования Олег Коршунов, освобождения которого давно требует защита. Как не раз рассказывал “Ъ”, в прошлом году в столичном СИЗО у него диагностировали миастению. Это заболевание входит в список утвержденных правительством болезней, с которыми нельзя находиться в заключении. Комиссия ФСИН смертельно опасное заболевание подтвердила, однако Лефортовский райсуд Москвы освободить заключенного отказался. 22 июня, по данным “Ъ”, аналогичное решение вынес и Центральный райсуд Калининграда по месту отбытия господином Коршуновым наказания в колонии. Напомним, это уже третье уголовное дело в отношении господина Коршунова. Ранее Замоскворецкий и Гагаринский райсуды Москвы назначили ему соответственно девять и семь лет колонии за махинации на 150 млн руб. при закупке сахара и ГСМ, а также 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН. Частично сложив наказания, Центральный райсуд Калининграда назначил бывшему главному тыловику ФСИН 12 лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб. Учитывая пребывание господина Коршунова под арестом, он уже может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

По мнению адвоката господина Коршунова Сергея Старовойтова, процесс растянется на несколько месяцев: в списке свидетелей около ста человек. Из них, успели допросить несколько человек. «Все они из ФСИН,— рассказал господин Старовойтов.— Естественно, никто из них ничего не смог сказать по существу якобы совершенного преступления. Они честно говорили, что по поводу хищений ничего не знают».

По версии следствия, напомним, в 2015 году замдиректора ФСИН Коршунов вступил в сговор с другими фигурантами, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на строительство нового СИЗО на 366 мест. Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году. Однако Олег Коршунов, считает обвинение, пролоббировал включение в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она так и не достроила, зато похитила 94 млн руб., которые между собой, считает следствие, и поделили обвиняемые. Вину подсудимые не признают.

По словам участников процесса, в основу дела легла экспертиза строительной документации, которая и выявила «нестыковку» на 94 млн руб. При этом, напоминает защита, следствие не учло тот факт, что в рамках арбитражного дела о взыскании денежных средств за якобы невыполненные работы в 2017–2018 годах уже проводилась экспертиза. Арбитраж тогда поручил экспертам крымского минюста проверить не только документы, но и фактически выполненные работы. В итоге они установили, что все работы выполнены, и арбитраж вынес решение о том, что ФСИН должен «Юнистрою» 20 млн руб. После этого, считают адвокаты, следствие должно было назначить новую экспертизу, но этого не сделало. Поэтому защита будет настаивать на том, что в арбитражном суде фактически были установлены обстоятельства того, что все работы выполнены.

Дмитрий Мезенцев, Симферополь