Тюремной обуви хватило на семь лет

К семи годам колонии общего режима приговорил Гагаринский райсуд столицы бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве при производстве обуви для заключенных и сотрудников тюремного ведомства более чем на 260 млн руб. Еще одно дело в отношении господина Коршунова по обвинению во взятках и хищениях сейчас слушается в Замоскворецком суде, а в рамках третьего расследования бывший высокопоставленный тюремщик является подозреваемым. Сам экс-чиновник настаивает на своей невиновности, утверждая, что стал жертвой «чужой войны».

Слушания в Гагаринском суде продлились ровно год. В ходе судебного следствия были оглашены многочисленные документы и допрошены десятки свидетелей. Среди последних, как сообщал “Ъ”, оказался и действующий первый замглавы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый, давший показания в пользу бывшего коллеги. 23 июля после окончания прений сторон, на которых прокуроры потребовали для обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) господина Коршунова девять лет колонии общего режима, судья Алишер Ларин удалился для написания приговора. Эта процедура заняла у председательствующего несколько дней, судебное решение было оглашено в понедельник. Заседание началось с двухчасовым опозданием, однако господин Ларин уложился всего в три с половиной часа. Впрочем, суть судебного решения стала ясна уже фактически с первых слов: в первых строках приговора было объявлено, что Олег Коршунов и его подельник, экс-руководитель ФГУП «Производственно-промышленный дом ФСИН России» (ППД) Виталий Морусов, признаны виновными в хищении более 263 млн руб. После этого председательствующий перечислил доказательства сторон обвинения и защиты, содержание показаний свидетелей и т. д. Основная же интрига заключилась не только в сроках наказания, но и судьбе гражданского иска на те же 263 млн руб. о возмещении причиненного господами Коршуновым и Морусовым ущерба, который был заявлен представителями Генпрокуратуры. В результате Алишер Ларин сообщил, что Олег Коршунов получил семь лет колонии общего режима, а в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 900 тыс. руб. Господин Морусов был приговорен к пяти годам лишения свободы (гособвинение просило для него семь с половиной лет колонии) и штрафу в размере 500 тыс. руб. Суд, кроме того, удовлетворил солидарный иск к осужденным на 263 млн руб.

Один из адвокатов Олега Коршунова, Алексей Петров, после оглашения приговора заявил “Ъ”, что еще до начала заседания он пообщался с подзащитным. «Он мне сказал, что дело шито белыми нитками, однако ничего, кроме обвинительного приговора, он не ждет»,— сказал защитник. По словам адвоката, назначенное наказание господин Коршунов встретил с улыбкой. Господин Петров подчеркнул, что считает судебное решение незаконным и необоснованным и обязательно будет его обжаловать, сразу после того, как получит текст приговора. Адвокат также добавил, что его подзащитный сказал, что «нужно было самому оказаться в камере СИЗО, чтобы понять необходимость реформирования пенитенциарного ведомства».

Напомним, по версии СКР, которую счел доказанной Гагаринский суд, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств. Для этого в колониях на оборудовании ТПК и из ее материалов было организовано производство обуви для заключенных и сотрудников ФСИН. По документам, выпуск осуществлялся ППД, у которого по поручению господина Коршунова территориальные подразделения ФСИН должны были закупать обувь. ФГУП в рамках заключенных с ним госконтрактов получило 263 млн 278 тыс. 421 руб., перечислив впоследствии большую часть средств на счета компаний господина Арутюняна. Получив данные о том, что в производстве вместо кожи использовался более дешевый кожевенный спилок, в ФСБ и ГСУ СКР решили, что вся эта сумма была похищена, а господин Арутюнян в октябре 2016 года за это передал €300 тыс. Олегу Коршунову. Сам Смбат Арутюнян свою вину полностью признал, а на процессе по делу Олега Коршунова стал одним из главных свидетелей обвинения. Бизнесмена, как сообщал “Ъ”, судили отдельно в особом порядке, и он получил сравнительно мягкое наказание в виде трех с половиной лет колонии. Иск к нему на 263 млн руб. был переадресован гражданскому судопроизводству, решение по нему еще не вынесено.

При этом в процессе по делу Олега Коршунова он стал одним из главных свидетелей обвинения. В свою очередь, первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый, выступивший как свидетель защиты, объяснял суду, что господин Коршунов много сделал для реорганизации пенитенциарного ведомства, был на хорошем счету, а в отношении многих руководителей тюремного ведомства не раз осуществлялись провокации.

Надо также отметить, что в отношении Олега Коршунова, в виновность которого бывшие коллеги до сих пор отказываются верить, были возбуждены еще несколько уголовных дел. Одно из них — о получении взяток за предоставление подрядов на поставку сахара и ГСМ для нужд ФСИН, а также хищении средств (ст. 290 и ст. 160 УК РФ) — сейчас слушается в Замоскворецком суде Москвы. А еще одно дело — о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при строительстве СИЗО в Симферополе после воссоединения Крыма с Россией — находится в «подвешенном состоянии». По некоторым данным, бывший замдиректора ФСИН является по нему подозреваемым, но официальное обвинение ему так и не предъявили. Между тем, по словам защитников, господин Коршунов, которого в последние месяцы вывозили на заседания из «Лефортово» то в один, то в другой суд, свою вину по всем эпизодам категорически отрицает: он считает себя жертвой «чужой войны», на которой пока «тренируются».

Сергей Сергеев