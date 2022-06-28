Где похитил, там и присел

Как стало известно “Ъ”, в Крыму началось рассмотрение третьего уголовного дела бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого на этот раз в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Защита экс-чиновника рассчитывала, что до этого дважды осужденный Коршунов будет освобожден. Однако московский, а затем и калининградский суд, подтвердив, что обвиняемый страдает заболеванием, при котором он не должен находиться за решеткой, решили, что по состоянию здоровья он все-таки может быть изолирован от общества хотя бы для того, чтобы пройти через еще один судебный процесс.
Несмотря на тяжелое заболевание, Олег Коршунов не только остался за решеткой, но и снова оказался под судом
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Перед Центральным райсудом Симферополя предстали бывший замдиректора ФСИН по тыловым вопросам Коршунов, руководитель СУ-23 Валерий Каклюгин и предприниматель Андрей Угланов. Всем троим главным следственным управлением СКР инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а господину Угланову еще и отмывание (легализацию) похищенного — ч. 4 ст. 174 УК.
В понедельник представитель прокуратуры огласил фабулу обвинения. Из нее следовало, что в махинациях подсудимые участвовали вместе с гендиректором компании «Юнистрой» Майей Гагуа, деловым партнером которой являлся Андрей Угланов. Дама заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, благодаря которому ее дело было рассмотрено тем же Центральным судом в особом порядке. На новом процессе осужденная на 4,5 года условно предприниматель выступит свидетелем обвинения.
По версии следствия, еще в 2015 году занимавший тогда пост заместителя директора ФСИН господин Коршунов вступил в преступный сговор с тремя другими фигурантами, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на строительство нового СИЗО на 366 мест.
Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году. Однако Олег Коршунов, считает обвинение, пролоббировал включение в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она так и не достроила, зато похитила 94 млн руб., которые между собой, считает следствие, и поделили обвиняемые. Вину подсудимые не признали.
Затем планировался допрос представителя ФСИН, признанного потерпевшей стороной, однако, по отзывам участников процесса, к этому она оказалась не готова.
По данным “Ъ”, защита господина Коршунова может заявить ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Связано это с не очень понятной суммой ущерба. Согласно обвинению, подрядчики строительства СИЗО не выполнили работы на 128 млн руб., а еще порядка 94 млн похитили. В свою очередь, арбитражный суд, в который обратились предприниматели, взыскал с ФСИН в их пользу порядка 20 млн руб., недоплаченных за выполненные работы.
Следует отметить, что сейчас Олег Коршунов находится в симферопольском СИЗО, строительство которого и курировал до своих отставки и ареста.
В него бывший замдиректора ФСИН был этапирован из колонии в Калининграде, куда его отправили отбывать наказание по приговорам Замоскворецкого и Гагаринского райсудов, назначивших ему девять и семь лет соответственно за махинации на 150 млн руб. при закупке сахара и ГСМ, а также 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН. Решение о сложении сроков в Москве было отменено. По постановлению же Центрального райсуда Калининграда бывший главный тыловик ФСИН должен провести на общем режиме 12 лет, выплатить штраф 900 тыс. руб. и в течение трех лет после отсидки не занимать руководящие должности на госслужбе. При этом защита считает, что, учитывая нахождение под следствием в СИЗО, господин Коршунов отбыл более семи лет и уже может претендовать на условно-досрочное освобождение.
Более того, еще в прошлом году в столичном СИЗО у него диагностировали миастению. Это заболевание входит в список утвержденных правительством болезней, с которыми нельзя пребывать под следствием, под стражей и находиться в колонии, отбывая срок. Комиссия ФСИН смертельно опасное заболевание подтвердила, однако Лефортовский райсуд освободить заключенного отказался. 22 июня, по данным “Ъ”, аналогичное решение вынес и Центральный райсуд Калининграда по месту отбытия господином Коршуновым наказания в колонии.
«Врачебной комиссией сделан вывод о том, что у осужденного Коршунова в настоящее время имеется заболевание, указанное в п. 36 "Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания"»,— говорится в постановлении и отмечается, что «оснований сомневаться в выводах, сделанных врачебной комиссией, у суда не имеется». Однако председатель комиссии и врач-невролог указали, что по состоянию здоровья осужденный Коршунов «может содержаться в условиях исправительного учреждения». В результате суд решил, что наличие заболевание само по себе не служит «бесспорным основанием для освобождения». Защита обжалует этот вывод.