Где похитил, там и присел

Как стало известно “Ъ”, в Крыму началось рассмотрение третьего уголовного дела бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого на этот раз в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе. Защита экс-чиновника рассчитывала, что до этого дважды осужденный Коршунов будет освобожден. Однако московский, а затем и калининградский суд, подтвердив, что обвиняемый страдает заболеванием, при котором он не должен находиться за решеткой, решили, что по состоянию здоровья он все-таки может быть изолирован от общества хотя бы для того, чтобы пройти через еще один судебный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на тяжелое заболевание, Олег Коршунов не только остался за решеткой, но и снова оказался под судом

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Несмотря на тяжелое заболевание, Олег Коршунов не только остался за решеткой, но и снова оказался под судом

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Перед Центральным райсудом Симферополя предстали бывший замдиректора ФСИН по тыловым вопросам Коршунов, руководитель СУ-23 Валерий Каклюгин и предприниматель Андрей Угланов. Всем троим главным следственным управлением СКР инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а господину Угланову еще и отмывание (легализацию) похищенного — ч. 4 ст. 174 УК.

В понедельник представитель прокуратуры огласил фабулу обвинения. Из нее следовало, что в махинациях подсудимые участвовали вместе с гендиректором компании «Юнистрой» Майей Гагуа, деловым партнером которой являлся Андрей Угланов. Дама заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, благодаря которому ее дело было рассмотрено тем же Центральным судом в особом порядке. На новом процессе осужденная на 4,5 года условно предприниматель выступит свидетелем обвинения.

По версии следствия, еще в 2015 году занимавший тогда пост заместителя директора ФСИН господин Коршунов вступил в преступный сговор с тремя другими фигурантами, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на строительство нового СИЗО на 366 мест.

Ведомственное СУ-23 в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы России» должно было возвести его в Симферополе к 2016 году. Однако Олег Коршунов, считает обвинение, пролоббировал включение в число соисполнителей проекта компанию «Юнистрой». Тюрьму она так и не достроила, зато похитила 94 млн руб., которые между собой, считает следствие, и поделили обвиняемые. Вину подсудимые не признали.

Затем планировался допрос представителя ФСИН, признанного потерпевшей стороной, однако, по отзывам участников процесса, к этому она оказалась не готова.

По данным “Ъ”, защита господина Коршунова может заявить ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Связано это с не очень понятной суммой ущерба. Согласно обвинению, подрядчики строительства СИЗО не выполнили работы на 128 млн руб., а еще порядка 94 млн похитили. В свою очередь, арбитражный суд, в который обратились предприниматели, взыскал с ФСИН в их пользу порядка 20 млн руб., недоплаченных за выполненные работы.

Следует отметить, что сейчас Олег Коршунов находится в симферопольском СИЗО, строительство которого и курировал до своих отставки и ареста.

В него бывший замдиректора ФСИН был этапирован из колонии в Калининграде, куда его отправили отбывать наказание по приговорам Замоскворецкого и Гагаринского райсудов, назначивших ему девять и семь лет соответственно за махинации на 150 млн руб. при закупке сахара и ГСМ, а также 263 млн руб. при производстве обуви для нужд ФСИН. Решение о сложении сроков в Москве было отменено. По постановлению же Центрального райсуда Калининграда бывший главный тыловик ФСИН должен провести на общем режиме 12 лет, выплатить штраф 900 тыс. руб. и в течение трех лет после отсидки не занимать руководящие должности на госслужбе. При этом защита считает, что, учитывая нахождение под следствием в СИЗО, господин Коршунов отбыл более семи лет и уже может претендовать на условно-досрочное освобождение.

Более того, еще в прошлом году в столичном СИЗО у него диагностировали миастению. Это заболевание входит в список утвержденных правительством болезней, с которыми нельзя пребывать под следствием, под стражей и находиться в колонии, отбывая срок. Комиссия ФСИН смертельно опасное заболевание подтвердила, однако Лефортовский райсуд освободить заключенного отказался. 22 июня, по данным “Ъ”, аналогичное решение вынес и Центральный райсуд Калининграда по месту отбытия господином Коршуновым наказания в колонии.

«Врачебной комиссией сделан вывод о том, что у осужденного Коршунова в настоящее время имеется заболевание, указанное в п. 36 "Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания"»,— говорится в постановлении и отмечается, что «оснований сомневаться в выводах, сделанных врачебной комиссией, у суда не имеется». Однако председатель комиссии и врач-невролог указали, что по состоянию здоровья осужденный Коршунов «может содержаться в условиях исправительного учреждения». В результате суд решил, что наличие заболевание само по себе не служит «бесспорным основанием для освобождения». Защита обжалует этот вывод.

Николай Сергеев